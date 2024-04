Kokedamas, un nou concepte per Sant Jordi: roses en testos de molsa

Són flors en testos naturals de molsa o roses en terraris, petits ecosistemes que preserven la flor. Les Kokedamas, els testos de molsa, faciliten el manteniment de la planta: la molsa emmagatzema la humitat i fa d’esponja. “Això permet no haver-la de regar tan sovint i les arrels mantenen millor la humitat”, exposen l’Arnau Cunill i el Martí Alzina, dos joves que van decidir obrir-se al món de les Kokedamas i van impulsar fa dos anys una floristeria online, Kokedamas Lucciana, una tècnica japonesa que cada cop té més demanda.

Ells, com altres floristeries de Sabadell, aposten pels terraris i la flor preservada. “Aquest no necessita cap mena de manteniment”, expressa Alzina. En el marc de Sant Jordi, han impulsat roses naturals que han estat preservades, que es guarden a l’interior d’una cúpula de vidre perquè no es faci malbé i permet conservar-les més aïllades. La rosa conservada és una tècnica que fa temps que les floristeries tradicionals impulsen: a la floristeria Laia Claramunt, per exemple, també s’hi poden trobar. “Sap greu que et regalin una rosa que al cap d’una setmana s’hagi pansit”, destaca Cunill.

El que té una gran demanda és la kokedama de roser: “Poden viure anys i anys i rebrotar moltes primaveres”, exposen. I com es cuiden? La molsa sempre ha d’estar humida. No cal saber la quantitat d’aigua que vol la planta, perquè es rega directament el test, que fa d’esponja i aporta la quantitat necessària que la planta vol absorbir.

“Quan la molsa està seca, necessita reg. Es posa un plat d’aigua perquè absorbeixi el necessari”, exposen. Art floral i fàcil manteniment: “El que frena a tenir una planta, un roser, és el manteniment, i aquesta tècnica triomfa perquè és molt fàcil”, consideren els joves.