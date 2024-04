El carrer d’Alemanya, tallat per les obres de la fàbrica Bosser

El tram del carrer d’Alemanya entre Ferran Casablancas i Sant Pau està tallat al trànsit des d’aquest dimecres a la tarda. I ho estarà fins d’aquí a un mes, el 24 de maig, si es compleix la previsió de l’Ajuntament. El tall es fa per poder retirar amb seguretat els estabilitzadors que durant nou anys han permès assegurar la façana, protegida, i en les darreres setmanes s’han reproduït amb un altre sistema a l’interior de la finca per continuar-la preservant.

Per retirar els estabilitzadors, primer es desmuntaran al carrer i, allà mateix, es fragmentaran amb un martell hidràulic per poder-los transportar i retirar. Quan s’acabi, es passarà al carrer de Ferran Casablancas, on es farà el mateix procediment amb una diferència: els blocs es tallaran amb un tall làser, que redueix el soroll i la pols, amb l’objectiu de minimitzar les molèsties al veïnat. En el cas d’Alemanya no es fa així perquè la vorera és considerablement més ampla.

El tram del carrer de Ferran Casablancas situat entre els carrers de Zurbano i de Duran i Sors ha canviat de sentit per facilitar que es pugui girar pel carrer de Sant Pau i tornar-se a incorporar al carrer d’Alemanya.