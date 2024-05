Prop d’un centenar de parades a la Medievàlia

Prop d’un centenar de parades de tota mena, des d’artesania fins a alimentació, ompliran el Centre de Sabadell el cap de setmana del 17 al 19 de maig, en la 27a edició de al Festa i Mercat Medievàlia. En total, hi haurà una cinquantena d’activitats culturals, històriques i lúdiques. Serà una edició especial i plena de sentiment, ja que l’organització la dedicarà al recentment traspassat Miquel Gumí Masclans, que va ser president de l’Associació Amics de Medievàlia durant una dècada, aproximadament. S’hi esperen 25.000 persones.

Un any més, Medievàlia Sabadell obrirà les portes plena d’espectacles, des de les habituals cercaviles, als diferents tallers infantiils, així com les aclamades recreacions de lluites. També hi haurà la recració d’una dotzena d’oficis, que permetran conèixer de primera ma com es desenvolupaven antigament. Per altra bamda, la plaça del Gas acollirà un espai dedicat als infants amb tallers i animacions, mentre que la Plaça Marquilles acollirà un campament de recreació medieval. L’espai central d’actuació serà la plaça del Poble (davant les escales del mercat entre els carrers Colon i Jovellanos).

Des de l’Associació Amics de Medievàlia fan una crida per continuar impulsant la festa i, per això, demanen a tots els sabadellencs que s’hi vulguin integrar que hi assisteixin disfressats.

Un akelarre de bruixes tancarà el mercat les nits de divendres i dissabte. D’aquesta manera es vol donar veu a les dones que van ser callades per la societat masclista de l’època. A més, hi participaran el Ball de Diables de Sabadell, el Ball d’espases de Barberà del Vallès i el centre de dansa Asana.

La regidora de Turisme de Sabadell, Katia Botta, ha celebrat que s’esperin 25.000 persones a l’edició d’enguany, la qual cosa implica un impacte econòmic positiu a la ciutat. Per la seva part, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, ha lloat l’esforç de l’organització i ha celebrat que la proposta encaixi amb la celebració de la Capital de la Cultura 2024.