L’Astralpool masculí es classifica per a la final de la lliga

A la final! Per segona temporada consecutiva, l’Astralpool masculí lluitarà fins al final pel títol de lliga després d’imposar-se al CN Barcelona (12-10) al tercer partit de les semifinals disputat a Can Llong. En un partit amb moltes alternatives i canvis de guió, els de Quim Colet hi han cregut fins al final i s’enfrontaran a l’Atlètic Barceloneta amb l’objectiu de trencar l’hegemonia dels mariners a la competició domèstica.

L’inici dels sabadellencs ha estat fulgurant. Fynn Schuetze ha obert el marcador al primer atac i Pep Bonet, aprofitant una contra, ha posat el 2-0 al primer minut de joc. Ha despertat el CNB que ha reaccionat amb duresa i ha obtingut un parcial espectacular per capgirar el partit (1-6). Des de la zona de dos metres han fet molt mal els visitants que han igualat a través de Marc Valls i Ramiro Veich i, al segon quart, s’han distanciat fins al 3-6 a l’equador.

Una expulsió del porter Mario Lloret ha permès els de Quim Colet reviure. Alberto Barrosos ha retallat i Oscar Asensio ha reduït la distància a només un gol. Encara el mateix Barroso ha tingut temps d’igualar abans del descans amb un llançament que ha acabat al pal (5-6). I la reacció s’ha confirmat a la represa. Blai Mallarach ha empatat de nou l’enfrontament i Vidovic ha retornat l’avantatge sabadellenc molts minuts després.

També Edu Lorrio ha tingut la seva habitual dosi de protagonisme amb una gran aturada en una doble superioritat dels rivals i, a la jugada posterior, Javi Bustos ha posat el 8-6. Seguint la dinàmica dels partits anteriors, però, cap equip ha abaixat el cap. Els barcelonins han tornat a reaccionar per a igualar el duel a falta dels últims vuit minuts.

Edu Lorrio, protagonista

L’ex de l’Astralpool, Lluc Bertran, ha confirmat el nou canvi de dinàmica anotant el 8-9 i, després que Asensio igualés, el 9-10. Però encara quedava un últim capítol d’èpica i igual que a la Nova Escullera, el CN Sabadell ha confirmat que els darrers minuts són el seu territori. Un imperial Edu Lorrio ha evitat el gol del CNB amb dues grans intervencions i, a l’altra banda, ha castigat el conjunt de Quim Colet. Mallarach ha retornat l’avantatge i Fran Valera ha posat el 12-10 a poc més d’un minut pel final.

Ha buscat l’últim intent el Barcelona a la desesperada, atacant amb el porter, però de nou Lorrio ha certificat el triomf amb una darrera aturada de capità i líder. L’Astralpool jugarà la final pel títol de lliga per segon any consecutiu i intentarà acabar amb la tirania de l’Atlètic Barceloneta. Aquest dimarts dia 28 a les 20:15h, el primer partit de la serie a la piscina dels barcelonins.