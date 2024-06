Les famílies amb fills que arrencaran per primer cop el curs 2024-2025 a les aules d’Infantil viuen setmanes de nervis per les assignacions de les escoles. En alguns casos, a més, amb el disgust de no haver obtingut plaça en el centre desitjat. És la situació en què s’han trobat tres famílies de Castellar del Vallès, que veuen com, si res no canvia, hauran de renunciar a l’educació pública dels seus fills, que entraran en un centre concertat de la vila.

“En tots els casos havíem sol·licitat places públiques. Però s’ha assolit la ràtio i la solució que ens han donat és oferir-nos lloc al Casal, un centre concertat”, explica una de les mares afectades. En els últims dies, han traslladat la seva queixa a diferents agrupacions educatives locals i han posat en coneixement de la situació a l’Ajuntament de Castellar, que està fent el seguiment del cas, malgrat que el consistori no té competències en aquest àmbit.

Una ràtio de 19 infants

Al curs d’I3, la ràtio fixada a Castellar és de 19 infants per aula, inferior al d’altres municipis. Un topall que ha frenat en sec la voluntat d’aquestes tres famílies. “Reclamem una plaça a l’escola pública. Encara que se’ns subvencioni la quota, és un model d’escolarització que no volem. No és el que busquem per als nostres fills”, argumenten les veus.

A tot això, s’afegeix el neguit de no saber què passarà després de les al·legacions presentades. “No volem esperar tot l’estiu amb la incertesa que això suposa”, remarquen. Per això, en els últims dies han demanat una reunió amb Inspecció d’Educació, que ha exposat els criteris i passos a seguir en aquest tipus de casos. Arguments, però, que no convencen els implicats: “ja coneixem el procés. Tot i demanar-ho, no se’ns ha permès tenir una trobada amb ningú del departament”, lamenten.

El departament resoldrà aquesta setmana

De moment, des d’Educació s’emparen en la Resolució EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius per al curs vinent. El document estableix el procediment d’assignació de places en centres públics i concertats. Alhora, el decret 11/2021, de 16 de febrer, de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya, fixa el procediment, que és el mateix per a totes les persones participants.

En cas d’estar en desacord amb la plaça assignada, Educació recorda a les famílies que poden presentar una reclamació, tal com ja han fet. Ara, el departament traslladarà la resposta a aquesta queixa per escrit, informant del nou procediment de reclamació en cas de no estar d’acord amb la resolució, el dia 20 de juny. Mentrestant, l’angoixa entre els pares creix.