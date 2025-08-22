Cada minut compta: utilitza el teu mòbil per prevenir incendis

Cada any, els incendis forestals arrasen habitatges i entorns naturals que triguen dècades a recuperar-se. Sovint, l’origen és una espurna fugaç, un paper cremant, una burilla que s’escapa o un curtcircuit elèctric. Però hi ha una eina poderosa al nostre abast que pot convertir-nos en el primer escut: el mòbil. Sabies que, quan s’utilitza amb responsabilitat, es converteix en un aliat per detectar i frenar el foc des del primer moment?
Com avisar amb rapidesa i precisió
Trucar al 112 és un gest senzill, però fer-ho amb la màxima eficàcia pot marcar la diferència. Trucant al 112 podrem avisar al mateix temps a tots els cossos i organismes d’emergències: Bombers, policia, Agents Rurals, SEM, Protecció Civil... Actualment, el sistema Advanced Mobile Location (AML), permet al 112 en 9 de cada 10 trucades detectar on es troba qui truca amb una precisió molt exacta. En la majoria de terminals, en trucar al 112 s’activa la geolocalització o demana permís per fer-ho. Així, si no saps dir exactament on ets, aquesta tecnologia permet als professionals del CAT112 situar geogràficament la trucada de forma automàtica.
El CAT112 ja va ser pioner a l’Estat fa molts anys en la geolocalització amb la incorporació de l’App My112. I és que saber des d’on es fa la trucada és molt rellevant per accelerar la resposta. Es guanyen minuts que poden salvar hectàrees senceres i vides humanes.
Quan truquis, intenta respondre totes les preguntes que et facin, com ara el color del fum, la seva densitat, la direcció del vent, si hi ha persones, cotxes, habitatges o accessos bloquejats. Totes són preguntes importants pels bombers. No tinguis por de repetir informació: més val que els bombers rebin dades de més que no de menys. Cada paraula precisa és un segon menys que el foc té per avançar.
Tecnologia per avançar-nos al foc
A més de la geolocalització de les trucades que fem al 112, hi ha altres eines tecnològiques que ajuden a protegir-nos. Mitjançant l’eina Es-alert, Protecció Civil de la Generalitat et pot avisar al telèfon mòbil amb un missatge d’alerta si hi ha un incendi que et pugui afectar a la zona on et trobes perquè et confinis o no t’acostis a la zona. Saber com funciona el 112 o les alertes de Protecció Civil és una mesura preventiva tan important com mantenir net un jardí o una franja forestal.
Les dades ho confirmen: al Camp de Tarragona, les trucades al 112 per avisar d’incendis han augmentat un 14% en només un any, i aquest increment significa més focs aturats a temps i menys hectàrees cremades. Imaginem una escena real: un excursionista veu fum a la vora d’un camí. Truca al 112 i explica amb claredat el que veu. Gràcies a l’AML i a la precisió de la seva informació, els bombers arriben, remullen el focus i eviten que es transformi en una emergència de gran abast.
Com fer servir el mòbil davant d’un incendi?
- Quan truquis al 112 respon de forma clara les preguntes que et facin: tipus i quantitat de fum, vents, accessos. El protocol fixat pels cossos d’emergències fixa totes les qüestions rellevants.
- Si reps un missatge Es-alert fes cas de les indicacions de confinament o altres que et puguin donar.
- No bloquegis els camins d’accés i segueix les indicacions oficials.
La prevenció comença amb la teva acció
Els incendis no avisen, però la tecnologia ens dona l’oportunitat d’avançar-nos-hi. Cada minut que guanyem pot salvar una casa, un bosc o, fins i tot, una vida. Els serveis d’emergència aporten l’experiència i la valentia; nosaltres, la rapidesa i la vigilància. Aquest estiu, fes que el teu mòbil sigui una eina de protecció i un reflex del teu compromís amb el territori. No només és un canal de comunicació: és una clau per aturar el foc abans que creixi. Perquè el foc no espera, però tu tampoc has d’esperar. Actua, avisa i protegeix.