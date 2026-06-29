És una mala idea operar-se a l'estiu? Per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

Amb l'arribada de l'estiu moltes persones es pregunten si és un bon moment per sotmetre's a una intervenció de cirurgia plàstica. Hi ha la idea que operar-se durant els mesos de més calor pot ser perjudicial, però la realitat és més matisada. L'estiu no impedeix una cirurgia, encara que sí que obliga a planificar millor la recuperació i a respectar de forma rigorosa determinades precaucions.
Un dels factors més importants és l'exposició solar. Les cicatrius recents no han de rebre sol directe, ja que es poden pigmentar, enfosquir o evolucionar de manera menys favorable. Per això, després d'una intervenció és fonamental protegir-les amb roba, apòsits adequats i fotoprotecció quan el cirurgià ho indiqui. En operacions com la blefaroplàstia, la cirurgia mamària, l'abdominoplàstia o la liposucció, aquesta protecció s'ha de mantenir durant mesos.
La calor també pot augmentar la sensació d'inflamació, pesadesa o incomoditat, especialment en cirurgies que requereixen peces de compressió. Faixes, sostenidors postoperatoris o mitges especials s'han d'utilitzar durant el temps pautat, fins i tot quan les temperatures siguin elevades. Això no impedeix operar-se, però sí que requereix organització, roba còmoda i romandre durant els primers dies en ambients frescos.
Un altre aspecte que genera dubtes és el bany a piscines o al mar. Encara que el pacient estigui bé, no s'ha de banyar mentre hi hagi ferides obertes, punts sense retirar o risc d'infecció. La tornada a la platja o a la piscina s'ha de decidir segons l'evolució de cada cas i mai només perquè hagin passat uns dies determinats.
A canvi, l'estiu pot oferir alguns avantatges. Moltes persones disposen de vacances, poden reduir la seva activitat laboral i tenen més facilitat per organitzar els primers dies del postoperatori. En determinades intervencions, comptar amb temps per descansar i evitar desplaçaments pot afavorir una recuperació més tranquil·la.
No totes les operacions tenen les mateixes exigències. Una cirurgia facial menor pot permetre una incorporació relativament ràpida, mentre que una abdominoplàstia o una cirurgia mamària requereixen una recuperació més perllongada i certes limitacions físiques. També hi influeix el destí de vacances: no és el mateix descansar a casa que viatjar, agafar avions o passar llargues jornades al sol.
El més important és no triar la data d'una intervenció únicament per comoditat. Abans de decidir cal valorar l'estat de salut, el tipus de cirurgia, les condicions del postoperatori i la capacitat real del pacient per complir les indicacions mèdiques.
A Clíniques NG, la Dra. Nélida Grande estudia cada cas de forma individual i explica amb claredat quines cures seran necessàries. Operar-se a l'estiu no ha de ser una mala idea, sempre que hi hagi una bona planificació, s'eviti l'exposició solar i es respecti el temps que el cos necessita per recuperar-se.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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