Després del sol: com recuperar la pell després de l'estiu, per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

L'estiu deixa records, descans i moments a l'aire lliure, però també pot deixar empremta a la pell. L'exposició solar, la calor, el clor de les piscines, la sal del mar i els canvis de rutina poden fer que, en tornar de vacances, moltes persones notin la pell més apagada, deshidratada, amb taques o amb una textura menys uniforme.
No sempre és un problema greu. De vegades només cal recuperar bons hàbits, hidratar correctament i tornar a una rutina de cura constant. No obstant això, quan apareixen taques, pèrdua de lluminositat, flacciditat lleu o sensació d'envelliment sobtat, convé fer una valoració mèdica per decidir quin tractament pot ser més adequat.
Una de les consultes més freqüents després de l'estiu està relacionada amb les taques. El sol pot intensificar pigmentacions prèvies o afavorir l'aparició de noves lesions, especialment a la cara, escot i mans. Abans d'iniciar qualsevol tractament despigmentant és important valorar el tipus de taca, la profunditat, el fototipus de pell i els hàbits d'exposició solar del pacient.
També és habitual que la pell arribi al final de l'estiu més deshidratada. La calor, l'aire condicionat, la platja o la piscina poden alterar-ne l'equilibri i fer que perdi frescor. En aquests casos, tractaments com la hidratació profunda, la mesoteràpia facial, les vitamines o determinats protocols de bioestimulació poden ajudar a millorar la textura, l'elasticitat i la lluminositat de manera progressiva.
La tardor també és una època especialment adequada per valorar tractaments que durant els mesos de més sol requereixen més prudència. Alguns làsers, peelings mèdics o protocols per a taques s'han d'indicar en el moment correcte, ja que després de fer-los és fonamental protegir la pell de la radiació solar. Per això, després de l'estiu, moltes persones aprofiten per planificar tractaments que no són tan recomanables en plena exposició solar.
La plataforma làser facial i corporal permet treballar diferents necessitats segons cada cas: taques, textura, porus, vermellors, qualitat de la pell o signes d'envelliment. Però no tots els làsers serveixen per al mateix ni totes les pells responen igual. La clau és triar bé el tractament, la intensitat i el moment.
En medicina estètica, recuperar la pell no vol dir transformar-la. Significa tornar-li qualitat, hidratació, uniformitat i frescor respectant sempre la naturalitat. L'objectiu no és esborrar l'estiu, sinó ajudar la pell a recuperar-se dels efectes.
A Clíniques NG, la Dra. Nélida Grande realitza una valoració personalitzada per indicar quins tractaments són més adequats després de l'estiu i quan convé realitzar-los. Una pell cuidada no és necessàriament una pell perfecta, sinó una pell sana, lluminosa i en equilibri.