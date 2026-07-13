Cirurgies per després de l'estiu: quines són les més adequades? Per la Dra. Nélida Grande, cirurgiana plàstica, estètica i reparadora

Després de l'estiu, moltes persones es comencen a plantejar canvis que durant els mesos de calor han anat posposant. La tornada a la rutina, el final de les vacances i la menor exposició solar fan que la tardor sigui una època especialment adequada per valorar determinades cirurgies plàstiques i tractaments medicoestètics.
No vol dir que només es pugui operar a la tardor o l'hivern, però sí que és cert que després de l'estiu solen donar-se condicions més còmodes per a la recuperació. Les temperatures baixen, resulta més fàcil fer servir peces de compressió, es redueixen els plans de platja o piscina i les cicatrius queden més protegides del sol directe.
Una de les cirurgies més demandades després de l'estiu és la blefaroplàstia. L'excés de pell a les parpelles superiors o les bosses inferiors poden donar un aspecte cansat fins i tot quan la persona es troba bé. Aquesta intervenció permet aconseguir una mirada més oberta, descansada i rejovenida, amb un canvi normalment subtil però molt agraït.
També és un bon moment per plantejar cirurgies corporals que requereixen més protecció durant el postoperatori, com ara l'abdominoplàstia o la liposucció. Després de l'estiu, moltes persones prenen consciència de zones que no milloren amb dieta o exercici: flacciditat abdominal, pell sobrant, greix localitzat o pèrdua de definició a la cintura. En aquests casos, una valoració mèdica permet diferenciar quin problema hi predomina i quina tècnica pot oferir un resultat més adequat.
La cirurgia mamària també se sol valorar molt en aquesta època. L'augment de pit, l'elevació de mames o la reducció mamària requereixen planificació, repòs i ús de sostenidor postoperatori durant les setmanes indicades. Fer aquestes intervencions quan baixen les temperatures pot fer que la recuperació sigui més còmoda i discreta.
A més a més, després de l'estiu és habitual revisar l'estat de la pell. L'exposició solar, la calor, el clor o el mar poden deixar la pell més deshidratada, apagada o amb taques noves. Tot i que no tots els tractaments són quirúrgics, la tardor és una època ideal per valorar làsers, peelings, bioestimulació, hidratació profunda o tractaments despigmentants, sempre amb indicació mèdica.
El més important és entendre que cada cirurgia té els seus temps. Algunes permeten una recuperació relativament ràpida, mentre que d'altres requereixen unes quantes setmanes per tornar a l'activitat normal. Per això, no només cal triar el tipus d'intervenció, sinó també el moment personal més adequat per fer-la.
A Clíniques NG, la Dra. Nélida Grande estudia cada cas de forma individual per indicar quins tractaments o cirurgies es poden realitzar després de l'estiu amb seguretat, realisme i naturalitat. L'objectiu no és precipitar-se sinó planificar bé per aconseguir un resultat proporcionat i una recuperació tranquil·la.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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