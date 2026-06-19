Elevació de mames i abdominoplàstia: dues cirurgies molt demandades per dones a partir dels 40

A Clíniques NG de Sabadell, la Dra. Nélida Grande atén cada vegada més dones que, a partir dels 40 anys, volen recuperar l'harmonia del seu cos sense perdre naturalitat. En molts casos, no es tracta de canviar radicalment la silueta, sinó millorar aquells canvis que apareixen amb el pas del temps, els embarassos, la lactància, les variacions de pes o la pèrdua progressiva d'elasticitat de la pell.
Entre les cirurgies més sol·licitades en aquesta etapa en destaquen especialment dues: l'elevació de mames i l'abdominoplàstia. Ambdues intervencions tenen un objectiu comú: tornar fermesa, proporció i seguretat a zones del cos que solen veure's molt afectades amb els anys, i totes dues poden realitzar-se alhora, és a dir en la mateixa cirurgia.
Quan el pit perd fermesa i posició
L'elevació de mames, també coneguda com a mastopèxia, és una cirurgia indicada per a dones que noten que el pit ha baixat, ha perdut volum a la part superior o presenta una forma menys ferma que abans. “Moltes pacients no busquen necessàriament augmentar molt la mida del pit, sinó recol·locar-lo, tornar-li una forma més bonica i aconseguir que torni a estar proporcionat amb el seu cos”, explica la Dra. Nélida Grande.
En alguns casos, l'elevació es pot fer sense implants, utilitzant el mateix teixit mamari per remodelar la mama. En altres, quan a més de caiguda hi ha pèrdua de volum, es pot recomanar combinar la mastopèxia amb pròtesis mamàries. La decisió depèn sempre de l'anatomia de cada pacient, de la qualitat de la pell, del volum existent i del resultat que vol aconseguir.
Per això, a Clínicas NG no es planteja aquesta cirurgia com una solució estàndard. S'estudia la posició del pit, l'alçada de les arèoles, la simetria, l'elasticitat cutània i la proporció amb el tòrax. L'objectiu és assolir un pit més elevat, harmònic i natural, evitant resultats artificials o poc adaptats al cos de la pacient.
L'abdomen després dels embarassos o canvis de pes
L'abdominoplàstia és una altra de les cirurgies més demandades per dones de més de 40 anys. Després dels embarassos o de canvis importants de pes, és freqüent que l'abdomen presenti flacciditat, excés de pell o separació de la musculatura abdominal. En aquests casos, moltes pacients expliquen que, encara que facin dieta o exercici, no aconsegueixen recuperar la fermesa de la zona.
"L'abdominoplàstia no és una cirurgia per aprimar-se, sinó per reparar i remodelar l'abdomen quan hi ha pell sobrant, flacciditat o debilitat de la paret abdominal", assenyala l'especialista. En molts casos, aquesta intervenció permet millorar notablement la silueta, marcar millor la cintura i recuperar un abdomen més pla i ferm.
A més, quan està indicat, es pot combinar amb liposucció de zones localitzades per perfeccionar el contorn corporal. Aquesta combinació permet treballar no només l'excés de pell, sinó també petits acúmuls de greix resistents que alteren la proporció de l'abdomen i la cintura.
Cirurgies que ajuden a recuperar confiança
Tant l'elevació de mames com l'abdominoplàstia tenen un component físic, però també emocional. Moltes dones acudeixen a consulta perquè senten que el cos ja no reflecteix com se senten per dins. No busquen semblar una altra persona, sinó recuperar una versió més còmoda, femenina i segura de si mateixes.
A Clíniques NG, la Dra. Nélida Grande realitza una valoració personalitzada per indicar quina tècnica és la més adequada en cada cas, explicar el procés quirúrgic, resoldre dubtes i dissenyar un resultat proporcionat, natural i adaptat a cada dona.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
doctoragrande.com | clinicasng.com
93 716 95 25
WhatsApp