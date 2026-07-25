El cementiri també és ciutat

Hi ha espais de la ciutat que no fan soroll. No apareixen sovint en les converses del dia a dia, però hi són. Formen part del mapa emocional de moltes famílies, de la història dels barris, dels cognoms que han fet créixer Sabadell i dels records que cadascú guarda a la seva manera.
El cementiri de Sabadell és un d’aquests llocs. Un espai de silenci, de visita pausada, de flors que es renoven, de noms que es llegeixen en veu baixa i de camins que moltes persones coneixen perquè hi han anat més d’una vegada, sovint en dies difícils.
Fa pocs dies, aquest espai també va acollir el concert de gòspel al cementiri de Sabadell, una proposta organitzada per Torra, Serveis Funeraris amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell, que va comptar amb la presència del regidor de Cultura, el sr. Carles de la Rosa. La seva assistència va reforçar el caràcter cultural i ciutadà d’una iniciativa pensada per obrir una nova mirada sobre els espais de memòria, sempre des del respecte.
Però un cementiri no és només un lloc de pèrdua. També és un espai de memòria. I la memòria, quan es cuida, també pot formar part de la vida de la ciutat.
Un patrimoni emocional
Les ciutats no només s’expliquen pels seus carrers, les seves fàbriques, les seves places o els seus edificis més visibles. També s’expliquen pels llocs on han après a acomiadar-se. Als cementiris hi ha fragments de vida col·lectiva: generacions, oficis, famílies, històries petites i grans, vincles que continuen presents encara que el temps passi.
Mirar el Cementiri de Sabadell des d’aquesta perspectiva permet entendre’l com alguna cosa més que un equipament funerari. És també un arxiu emocional de la ciutat. Un espai on la història no sempre està escrita en grans monuments, sinó en detalls senzills: una fotografia, una data, una flor recent, una inscripció, una visita feta sense pressa.
Aquesta mirada no resta solemnitat al lloc. Al contrari: ajuda a reconèixer-ne el valor.
Cultura amb respecte
En els darrers anys, moltes ciutats han començat a repensar la relació amb els seus espais de memòria. Visites patrimonials, activitats culturals, concerts íntims o recorreguts històrics han obert una pregunta interessant: pot un cementiri acollir cultura sense perdre el seu sentit?
La resposta depèn del com. No es tracta de convertir un cementiri en un escenari qualsevol, ni de desdibuixar-ne el caràcter. Es tracta de permetre que la cultura hi entri amb discreció, mesura i consciència del lloc. Amb propostes que acompanyin el silenci, no que l’interrompin. Que convidin a mirar, escoltar i recordar d’una altra manera.
En aquest context s’entén el concert de gòspel celebrat recentment al cementiri de Sabadell, organitzat per Torra, Serveis Funeraris amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sabadell. Més que una activitat puntual, la proposta obre una conversa sobre el paper que poden tenir aquests espais dins la ciutat: llocs de recolliment, sí, però també de patrimoni, comunitat i memòria compartida.
Un espai per visitar, recordar i compartir
A l’agost, quan Sabadell baixa el ritme, el cementiri també es viu d’una altra manera. Hi ha qui hi va a primera hora, abans que el sol pesi massa. Hi ha qui porta flors, qui neteja amb cura un espai familiar, qui passeja una estona o qui simplement s’atura davant d’un nom.
Són gestos petits, però importants. Formen part d’una manera de recordar que no sempre necessita paraules. De vegades, cuidar un espai és també cuidar un vincle.
Per això, obrir el cementiri a activitats culturals respectuoses pot ajudar a acostar-lo a la ciutadania sense trencar-ne la naturalesa. Pot convidar persones que potser no hi entrarien si no fos per una proposta concreta. Pot permetre descobrir-lo com a part del patrimoni urbà i emocional de Sabadell.
El paper de Torra a Sabadell
Torra, Serveis Funeraris manté un vincle històric amb Sabadell i amb les famílies de la ciutat. Aquest vincle no s’expressa només en el moment del comiat, sinó també en la cura dels espais on la memòria continua.
La voluntat d’impulsar activitats culturals al cementiri de Sabadell s’inscriu en aquesta manera d’entendre l’acompanyament: estar al costat de les persones, però també de la ciutat; cuidar els rituals, però també els llocs que els acullen; preservar el respecte, però obrir noves formes de relació amb la memòria.
Aquesta mateixa mirada es projecta també en el futur tanatori de Torra, a Sabadell, que recentment va celebrar l’acte de primera pedra. Un equipament pensat per donar resposta a les necessitats actuals de les famílies i per continuar reforçant una manera d’acompanyar basada en la proximitat, la serenor i la dignitat.
Una altra manera d’estar al costat
Els espais de comiat formen part de la vida d’una ciutat, encara que sovint només hi pensem quan ens toca de prop. Però són llocs que mereixen ser cuidats, explicats i viscuts amb respecte. També poden ser espais on la cultura ajudi a reconèixer la memòria col·lectiva i a compartir-la d’una manera serena.
El cementiri de Sabadell no és només un lloc on anar en moments de pèrdua. És també un espai que parla de la ciutat, de les famílies i del pas del temps. I mirar-lo així pot ajudar a entendre que recordar també és una forma de pertànyer.
Perquè hi ha maneres de cuidar que no fan soroll. Maneres d’acompanyar que continuen després del comiat. Maneres d’estar al costat de Sabadell que passen, també, per preservar i donar vida als seus espais de memòria.