Quina és la millor opció, l’iPhone 16 Pro o el Pro Max? Guia definitiva per triar

Escollir entre un mòbil de gamma alta com els d’Apple és un dilema important per a qui busca el màxim rendiment tecnològic. Després del llançament de l’última generació, les preguntes sobre quina és la millor opció, l’iPhone 16 Pro o el Pro Max, són una constant entre els internautes.
Tots dos smartphones incorporen el xip A18 i una arquitectura de titani única, tot i que es diferencien en alguns aspectes físics i en l’autonomia, factors que fan que l’experiència d’ús diària sigui diferent. Si tens pensat canviar o comprar l’últim dispositiu mòbil llançat al mercat, com ara l’iPhone 17, és clau entendre quines són les diferències entre les diferents versions d’Apple abans d’invertir una suma important de diners.
Rendiment i pantalla: les claus de la gamma més alta d’Apple
Quan et preguntes quina és la millor opció, l’iPhone 16 Pro o el Pro Max, la diferència més important és la mida de la pantalla, un aspecte essencial per a l’ergonomia i el consum de contingut multimèdia. L’iPhone 16 incorpora una pantalla Super Retina XDR de 6,3 polzades, ideal per a qui busca comoditat en un dispositiu que es pugui fer servir amb una sola mà sense renunciar a la tecnologia ProMotion de 120 Hz.
D’altra banda, l’iPhone 16 Pro Max porta l’experiència a un altre nivell amb una pantalla de 6,9 polzades, la més gran de la marca. Aquesta mida no només ofereix una immersió sense precedents per als videojocs i l’edició de vídeo, sinó que també permet integrar una bateria de més capacitat, amb una autonomia de fins a 29 hores de reproducció de vídeo, en comparació amb les 23 hores del model anterior.
Val la pena la diferència de preu respecte a l’iPhone 16 estàndard?
Entendre quina és la millor opció, l’iPhone 16 Pro o el Pro Max, és fonamental. Escollir una versió Pro implica una inversió més elevada, que es justifica per un maquinari més potent. Mentre que la versió estàndard manté unes prestacions equilibrades, la gamma Pro destaca per un sistema de càmeres triple amb teleobjectiu de fins a 5 augments òptics i un sensor principal de 48 megapíxels.
La majoria dels usuaris opten per comprar tecnologia reacondicionada en plataformes com Back Market, ja que ofereixen dispositius revisats a un cost inferior al d’un equip nou. Aquest tipus de solucions permet accedir a funcions professionals, com ara les velocitats de transferència de dades mitjançant USB-C o la gravació en format ProRes, sense haver de fer una despesa tan elevada.
El salt generacional: diferències clau si decideixes passar a l’iPhone 17
Si tens previst invertir en un dispositiu de gamma alta com els d’Apple, és necessari valorar les novetats introduïdes al mercat. Els nous models, com l’iPhone 17, incorporen un processador A19 i una pantalla de 6,3 polzades fins i tot en la versió base. A més, han introduït millores en la resistència a les ratllades.
Tanmateix, si necessites substituir el teu smartphone de manera immediata, la sèrie iPhone 16 Pro continua sent una referència pel que fa a potència i processament fotogràfic. Són dues característiques que continuaran marcant el mercat durant els pròxims anys, oferint fluïdesa fins i tot en les tasques més exigents.
En general, resoldre el dubte sobre quina és la millor opció, l’iPhone 16 Pro o el Pro Max, dependrà de les necessitats de cada usuari i del pressupost disponible. L’iPhone 16 Pro és l’alternativa ideal per a qui busca una bona ergonomia i un pes equilibrat sense renunciar a la potència fotogràfica. Per la seva banda, el Pro Max és perfecte per a qui prioritza la màxima autonomia i una pantalla gran per jugar, treballar o consumir contingut multimèdia.