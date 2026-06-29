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BBVA amplia la promoció de ChatGPT Business

Diners

BBVA ha superat les 12.000 pimes adherides a la seva iniciativa per apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial i ajudar les petites i mitjanes empreses a incorporar-la en el seu dia a dia

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Publicat el 29 de juny de 2026 a les 12:19
Actualitzat el 29 de juny de 2026 a les 12:20

BBVA ha superat les 12.000 pimes adherides a la seva iniciativa per facilitar l'accés a ChatGPT Business a Espanya, una proposta llançada a principis d'any per apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial i ajudar les petites i mitjanes empreses a incorporar-la en el seu dia a dia. 

En un comunicat, l'entitat presidida per Carlos Torres i Vila, el banc ha decidit ampliar la promoció fins al 31 de desembre de 2026 i reforçar l'espai amb materials formatius i informació, que acompanya a les empreses amb continguts pràctics, formació i casos reals d'usos de la IA. 

"Les pimes necessiten un soci que els ajudi a incorporar la IA en el seu dia a dia de forma pràctica i segura. Aquesta tecnologia accelera el talent i la competitivitat en totes les empreses, per la qual cosa cal començar a treballar amb ella com més aviat millor per aprofitar totes les oportunitats de negoci actuals i futures", explica José Luis Serrano, responsable de Pimes de BBVA a Espanya

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