ARA A PORTADA
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Sabadell VÍDEO | Un detingut després de diversos robatoris a la Creu Alta: “Volem més patrullatge” Marta Ordóñez
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Sabadell Una sospita alertada per personal sanitari de Sabadell destapa una macrooperació contra el tràfic sexual Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Sabadell guarda un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols a Veneçuela Redacció
BBVA amplia la promoció de ChatGPT Business
Diners
BBVA ha superat les 12.000 pimes adherides a la seva iniciativa per apropar la intel·ligència artificial al teixit empresarial i ajudar les petites i mitjanes empreses a incorporar-la en el seu dia a dia