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Fluidra fixa el 9 de juliol com a últim dia per cobrar el primer dividend

Diners

L'abonament del mes vinent suposarà un desemborsament màxim de 124,8 milions d'euros a càrrec dels resultats de 2025

  • La seu de Fluidra, a Sant Cugat del Vallès -
Publicat el 29 de juny de 2026 a les 13:30

Fluidra ha fixat el pròxim 9 de juliol com el darrer dia de negociació de les seves accions amb dret a participar en el repartiment de dividends ('last trading date'), com pas previ a l'abonament de 0,32 euros per títol previst per al 14 de juliol. 

La data a partir de la qual les accions es negociaran sense dret a percebre aquesta retribució (ex date) serà el 10 de juliol, mentre que els titulars inscrits que tindran dret a percebre-la (record rate) es determinarà el 13 de juliol.

L'abonament s'efectuarà a través de les entitats participants a Iberclear i comptarà amb BBVA com entitat agent, i sobre l'import brut de 0,32 euros per acció s'aplicarà la retenció exigida per la normativa fiscal aplicable. 

La Junta General d'Accionistes de la multinacional va aprovar el passat 6 de maig la distribució d'un dividend total de 0,65 euros per acció a càrrec dels resultats de 2025, exercici en el qual va registrar un benefici net de 176 milions d'euros i una facturació de 2.184 milions d'euros. 

L'operació suposarà un desemborsament màxim de 124.883.895,50 euros, calculat sobre la totalitat de les accions ordinàries de la societat, del qual el capital social està dividit en 192.129.970 títols d'un euro de valor nominal cada un. 

 

 

 

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