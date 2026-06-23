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Germán Palacín i Ana M. Carrasco, nous presidents del Col·legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya a la Delegació del Vallès

La renovació dels òrgans de govern a la delegació del Vallès s’emmarca en el procés electoral que també ha situat Maria Salamero com a primera degana del Col•legi i Xavier Rovira com a nou president de l’Associació a Catalunya

  • Germán Palacín, president del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya a la Delegació del Vallès -
Publicat el 23 de juny de 2026 a les 12:37
Actualitzat el 23 de juny de 2026 a les 12:43

La Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya han proclamat els seus nous òrgans de govern després de la finalització del procés electoral, que s’ha tancat amb una única candidatura presentada a cadascuna de les dues institucions.

German Palacín continuarà al capdavant de la Delegació del Vallès del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, responsabilitat que exerceix des de l’any 2018. L’acompanyarà Josep M. Domènech, fins ara vocal, que assumirà les funcions de secretari. “Afrontem aquest nou mandat amb un doble lideratge que serà clau per aconseguir els objectius de les institucions i constatar i visibilitzar, de nou, que l’enginyeria és motor de transformació i progrés”, apunta Palacín.

D’altra banda, Ana M. Carrasco es converteix en la nova presidenta de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya al Vallès després d’haver format part de la junta com a vocal durant els darrers quatre anys. Pere Figueras ocuparà el càrrec de secretari. Ana M. Carrasco, la primera dona que presideix l’Associació a la Delegació, assumeix l’encàrrec “amb el compromís de continuar treballant per enfortir la Delegació del Vallès i donar més i millors serveis als professionals i a la indústria de les nostres comarques”.

La renovació institucional a la delegació del Vallès forma part d’un procés electoral més ampli que ha comportat també la proclamació de Maria Salamero Sansalvadó com a nova degana del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

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