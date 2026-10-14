ARA A PORTADA
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Badia del Vallès El 'dia D' ja ha arribat a Badia: "És l'obra de retirada d'amiant més gran mai feta a Europa" Marc Béjar Permanyer
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Sabadell La Corporació Sanitària Parc Taulí celebra els 40 anys: "Ens queden moltes persones per cuidar" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Veïns del Torrent denuncien l’excés de trànsit derivat de les obres de ronda de Collsalarca: "Sembla una autopista" Marta Ordóñez
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Sabadell El restaurant Remena obre a Sabadell a l'antic 9 de la Borriana: "Aquí hi ha molt xup-xup" Marta Ordóñez
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Esports Perdre's per trobar-se, literalment: la passió del campió d'Espanya Roc Bausà Sílvia Fernández Sequero
Mor Jordi Gutiérrez, històric de l'arbitratge al futbol base sabadellenc
Esports
Encara feia de tutor de joc en els partits del Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell