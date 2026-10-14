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Mor Jordi Gutiérrez, històric de l'arbitratge al futbol base sabadellenc

Esports

Encara feia de tutor de joc en els partits del Consell Esportiu del Vallès Occidental-Sabadell

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Publicat el 14 d’octubre de 2026 a les 12:14
Actualitzat el 14 d’octubre de 2026 a les 12:16

Dol al futbol sabadellenc per la mort de Jordi Gutiérrez, històric àrbitre de futbol base i territorial a la ciutat, als 61 anys. Gutiérrez havia arbitrat durant més de trenta anys a la delegació comarcal i els últims anys exercia com a tutor de joc en l'esport escolar al Vallès Occidental.

Precisament el Consell Esportiu ha lamentat a través de les seves xarxes socials la defunció de l'històric col·legiat: 

Una figura molt vinculada a l'esport sabadellenc i que havia arbitrat centenars de joves durant la seva extensa trajectòria, com un d'aquells col·legiats particulars i amb una personalitat de ferro, però a la vegada sempre afable. Una d'aquelles persones que es recorden anys després per la seva peculiaritat.

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