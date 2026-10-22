Passat i futur de la identitat comercial

La cistelleria Masclans abaixarà la persiana després de 120 anys d’història, quatre generacions i milers d’històries compartides. No és només el final d’un negoci familiar, sinó també la desaparició d’un tros de Sabadell, d’un ofici molt nostrat i d’una manera d’entendre el comerç. El petit comerç viu temps d’alta complexitat, malgrat que sembla invencible (i que tot i que Sabadell té una bona salut comercial, com mostren els informes de l’Observatori dels Centres Urbans).
Així i tot, no es pot negar la competència de les grans plataformes, els canvis en els hàbits de consum i la falta de relleu generacional, que posen en escac establiments que han donat personalitat als carrers durant dècades. Per això, defensar les botigues de proximitat no pot ser només un exercici de nostàlgia quan anuncien el seu tancament. Cal demostrar-ho també quan arriba el moment de comprar: darrere hi ha l’assessorament de qui coneix l’ofici, la confiança i la singularitat d’un establiment que és segell de la ciutat.
I cuidar aquesta identitat també vol dir obrir la porta a noves propostes amb ànima i identitat pròpia, com ara el Market Vintage solidari de Cipo i la Fundació Formació i Treball, amb més d’un miler de peces venudes durant només tres dies, que demostra que hi ha maneres diferents de consumir que connecten amb nous públics. El comerç local no viu dels elogis, sinó dels clients: comprem-hi.