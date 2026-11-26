Estem arribant al final de la campanya i ho fem amb especial interès sobre els resultats de les eleccions del pròxim diumenge, en què Sabadell, Catalunya i Espanya s’hi juguen molt. Aquesta cursa electoral ha estat diferent de les anteriors, pel paper que han tingut els reels, les tendències a Instagram i a Tiktok i les entrevistes a YouTube. Els polítics s’han adonat que ara, més que mai, han de fer coses diferents per arribar als públics més joves. La campanya ha estat atípica, també en el mal sentit de la paraula: hem vist molta ràbia i molt insult, en un context extremadament polaritzat. I això ens preocupa, i molt.
Espanya és un estat democràtic i de dret, i l’exercici del vot s’ha de poder fer amb respecte i llibertat, sense coaccions ni violències de cap mena. Hem de deixar que tothom pugui expressar el seu punt de vista i deixar enrere l’odi i la confrontació entre parts, que no ens porta enlloc. Històricament, Sabadell ha estat tot un exemple de convivència i respecte democràtic. Esperem que continuï sent així tant a la nostra ciutat com al conjunt de l’Estat.
Les enquestes i projeccions electorals apunten que la participació de diumenge serà una de les més altes de l’Espanya democràcia, del voltant del 75% o fins i tot per sobre. Sabadell no en pot ser una excepció, així que animem tothom a anar a votar. Com més alta sigui la participació, més es reflectirà la voluntat de la ciutat. Sabadellencs, aquest diumenge, tots a les urnes amb respecte i llibertat.
–L’editorial del pròxim dissabte serà sobre una altra qüestió, ja que respectarem la jornada de reflexió–.