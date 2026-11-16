Impartir justícia és un dret social

Sabadell disposarà de tres nous jutjats a partir del 2028: un de civil, un de social i un de penal, amb l’objectiu de reduir el col·lapse judicial que pateix la ciutat. Actualment, els jutjats de l’Eix Macià són els tercers de Catalunya amb més causes pendents, amb més de 18.000 expedients sense resoldre, només per darrere dels de Barcelona i Granollers. Els usuaris i els professionals de la justícia, i també nosaltres, com a Diari, fa molt de temps que demanem un reforç de les unitats judicials que vagi en consonància amb l’augment de la població, de la delinqüència i de les causes judicials.
La justícia és un servei bàsic i essencial de tota societat democràtica, i cal fer tot el que sigui necessari per reduir els temps d’espera. Celebrem, doncs, que el Consell de Ministres hagi aprovat l’ampliació del nombre de jutjats, encara que sigui en temps de descompte i en plena campanya electoral. Des d’aquí, també volem reconèixer l’esforç incansable dels agents implicats —jutges, fiscals, advocats, procuradors i personal administratiu, entre d’altres— per aconseguir més i millors recursos per als nostres jutjats. Tampoc no està de més reconèixer que el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha tingut molta sensibilitat envers els nostres jutjats, impulsant l’ampliació i la modernització de l’edifici de l’Eix Macià, actualment en curs.
Dit això, com bé saben els nostres lectors, som gent incansable i no pararem de demanar més recursos per als veïns de Sabadell i dels municipis de la rodalia. Volem encara més unitats judicials per tenir una justícia real, efectiva i, sobretot, àgil.