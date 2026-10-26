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Opinió

Més consciència sobre les emergències

"La gent és més conscient de la necessitat d’avisar i hi ha més coneixement de l’existència del telèfon d’emergències"

26 d’octubre de 2026

El telèfon 112 atén avui un 76% de trucades més que fa una dècada. En aquest període, el nombre d’avisos ha augmentat fins a arribar pràcticament als 50.000. La tendència a la ciutat és idèntica a la del conjunt de la comarca i similar a la de Catalunya, on pràcticament s’han duplicat les trucades. L’augment dels avisos té una correlació amb l’augment de les incidències, però sobretot a un factor determinant, segons el subdirector general del 112, Andreu Alfons: la gent és més conscient de la necessitat d’avisar i hi ha més coneixement de l’existència del telèfon d’emergències.

Estem davant d’una emergència climàtica mundial amb efectes devastadors en clau local. Parlem dels incendis de sisena generació, de les danes, de les inundacions sobtades, de les onades de calor i dels episodis de sequera extrema, per posar només alguns exemples. La nostra realitat quotidiana ha canviat i, jutjant les dades aportades per Emergències, també ha canviat la nostra mentalitat: ara som conscients dels fenòmens i de la importància d’actuar davant qualsevol situació de risc. És molt positiu que la ciutadania estigui més informada i més conscienciada de la vulnerabilitat del nostre territori, de les nostres infraestructures i de les nostres ciutats i pobles. Ara bé, el debat de fons ha de ser sobre com adaptem el país a aquesta nova realitat, que ha vingut per quedar-se.

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