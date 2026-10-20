ARA A PORTADA

Opinió

Si som més veïns, necessitem més carreteres

"Els problemes de mobilitat dels vallesans són com el conte de mai no acabar"

20 d’octubre de 2026

Els problemes de mobilitat dels vallesans són com el conte de mai no acabar. I hi insistirem, i hi insistirem fins que les administracions competents hi posin una solució definitiva. Avui el Diari ha tingut accés a les dades de trànsit a les carreteres de l’estiu passat, i el resultat, malauradament, no ens sorprèn gens: l’AP-7 i la C-58 acumulen un 9% més de congestions i totes dues arriben a acumular fins a 240.000 vehicles retinguts per hora. Tot i que les dades corresponen al període estival, sabem perfectament que el problema és diari i endèmic.

Com es compensen totes aquestes hores perdudes? Qui es responsabilitza del fet que el treballador hagi de compensar el retard? I del temps que una mare o un pare perd amb els seus fills? I de la persona que arriba tard al metge o a un examen? A escala comarcal i de país, no ens podem permetre una mobilitat així. Fa uns dies parlàvem de les inversions necessàries a la xarxa de Rodalies per millorar els nostres desplaçaments en transport públic dins i fora de la comarca.

Avui tenim més trànsit —més cotxes i camions— amb les mateixes infraestructures. Tenim les mateixes carreteres que quan érem 6 milions a Catalunya i poc més de 700.000 persones al Vallès. Avui som més de 8 milions al país i gairebé un milió a la comarca. Li podem dir ronda Nord o ronda del Vallès; la qüestió és que necessitem urgentment la construcció de tota la B-40, des de Terrassa fins a Granollers. No és necessari, és urgent i vital.

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Altres opinions