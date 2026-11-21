Les protestes a les escoles i instituts s’han convertit, malauradament, en una imatge massa habitual. Fa mesos que el sector educatiu reclama millores en les condicions dels centres, més recursos i més personal per garantir una atenció adequada a l’alumnat. Unes reivindicacions que continuen sense trobar una resposta satisfactòria i que aquesta setmana han fet sortir estudiants al carrer. La setmana vinent, a més, hi ha convocada una nova vaga docent.
Enmig d’aquest conflicte, els alumnes també han volgut fer sentir la seva veu. Denuncien la falta de professors i de vetlladores, les deficiències de les instal·lacions i les temperatures que han de suportar a les aules. Però també el perjudici que els suposa la suspensió de colònies i sortides escolars en el marc de les protestes del professorat.
És comprensible que els docents utilitzin les eines de pressió que tenen al seu abast per defensar unes condicions laborals dignes. Però també ho és el malestar dels estudiants, que acaben assumint les conseqüències d’un conflicte que no han provocat.
Les colònies i les excursions no són un caprici ni una activitat accessòria. Formen part de l’aprenentatge. Per això, no haurien de convertir-se en moneda de canvi d’una negociació que fa massa temps que s’allarga.
Cal escoltar totes les parts. Les mancances que els docents denuncien no són noves: les protestes de l’últim any ja van posar sobre la taula problemes estructurals que continuen pendents. Però també cal tenir present l’alumnat i les famílies. Cal deixar de guanyar temps i assumir la responsabilitat de trobar una solució.