Una societat que necessita entendre’s

Aquest dimecres, Catalunya viurà una jornada de vaga general que tornarà a posar sobre la taula qüestions que afecten directament la vida de la ciutadania: el cost de la vida, els salaris, l’accés a l’habitatge i la qualitat dels serveis públics. Les reivindicacions que impulsen la convocatòria parteixen de preocupacions reals i compartides per bona part de la societat. Les dificultats per arribar a final de mes, l’encariment dels preus o l’accés a un habitatge digne són problemes que requereixen atenció i respostes.
La vaga és una eina legítima per fer visibles aquestes demandes i reclamar compromisos a les institucions. Alhora, una aturada general té conseqüències sobre el conjunt de la ciutadania. La mobilitat, l’educació, l’activitat econòmica i l’atenció a les persones poden veure’s alterades, amb especial incidència en aquells que tenen menys marge per adaptar-se. També aquestes dificultats mereixen ser tingudes en compte. No es tracta de contraposar drets ni de restar legitimitat a cap de les parts.
Entendre les reivindicacions dels treballadors no significa ignorar les necessitats dels usuaris, les famílies o les empreses. De la mateixa manera, les molèsties que pugui ocasionar la vaga no haurien de servir per desacreditar la protesta. Més enllà del seguiment d’aquesta jornada, el repte és trobar respostes als problemes que l’han motivada.
Això exigeix diàleg, capacitat de negociació i compromisos concrets. Perquè una societat avança quan és capaç d’escoltar les diferents veus i trobar punts de trobada, sense deixar ningú enrere.