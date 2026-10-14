El Taulí encamina el seu futur

La Corporació Sanitària Parc Taulí ha celebrat els seus 40 anys d’existència. L’any 1986, la unió de la Generalitat de Catalunya –a través de l’aleshores Departament de Sanitat– l’Ajuntament de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Caixa d’Estalvis de Sabadell, Sabadell Mutual i la Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell va permetre crear el que avui és l’hospital de referència de la comarca i un dels principals del país. Quatre dècades després, 5.000 professionals fan possible que l’engranatge del Taulí funcioni cada dia.
Portalliteres, personal de neteja, administratius, zeladors, auxiliars d’infermeria, infermeres, tècnics de radiologia, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metges especialistes i direcció mèdica... Hi ha tants col·lectius dins de l’hospital que no acabaríem mai. El nostre agraïment a tots els professionals que treballen incansablement cada dia, amb jornades extenuants, per garantir el millor servei sanitari possible. Així mateix, felicitem també la presidenta i la directora general del Taulí, Dolors Costa i Gemma Craywinckel, pel seu lideratge i empenta a l’hora de dirigir la corporació. Un lideratge que, per cert, seguint la tradició del Taulí, situa les dones en primera línia.
Aprofitant aquesta efemèride, creiem que és el moment de mirar cap al futur. El Vallès s’acosta al milió d’habitants i la població de referència del Taulí s’apropa al mig milió. Hem de dimensionar el Taulí i el conjunt de serveis sanitaris per adaptar-los a aquesta nova realitat. S’està avançant, i molt, amb les noves urgències i les futures consultes externes a la Caserna, però cal fer més per no sobrecarregar el personal sanitari i oferir la millor assistència a la ciutadania més vulnerable. Aquest és el nostre desig per als pròxims anys.