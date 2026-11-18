El català registra el seu ús més baix del segle als Jutjats de Sabadell. Segons les dades del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, només el 2,3% de les sentències judicials de l’any 2025 van ser en aquesta llengua, per sota de la mitjana autonòmica (6,3% ) i d’altres tribunals d’instància de la Regió Metropolitana, com Granollers (9,6%) i Terrassa (3,1%). La situació encara és més preocupant a Cerdanyola del Vallès i a Rubí, on els percentatges baixen al 0,51% i al 0,27%, respectivament.
Els agents judicials consultats pel Diari apunten a múltiples factors: el rol predominant del castellà durant segles, la procedència dels jutges i fiscals –la majoria són de fora de Catalunya– i la falta d’instruments per poder gestionar el sistema judicial, entre d’altres. Creiem que cal avançar cap al ple reconeixement del català a través de mesures concretes, tal com plantegen els experts: creiem que seria molt bona idea recuperar els incentius per a les parts i els jutges que facin ús del català, tal com passa amb els advocats actualment, i que convindria aprofitar les noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, per a poder arribar a un bilingüisme real i efectiu als tribunals.
El govern català ha mostrat bona predisposició a avançar en aquesta direcció i hi ha unitat i consens entre els agents implicats per capgirar la situació. Ara falten mesures concretes per aconseguir-ho, a Barcelona i a Madrid –un cop hagin passat les eleccions i tinguem nou govern–.