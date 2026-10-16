L’esport, fonamental per trencar estigmes

El Club Natació Sabadell estarà representat al primer torneig internacional de Waterpolo Ability. La selecció espanyola ha convocat els jugadors Yeray Carmona i Pablo Delgado, i també l’entrenador Sergio Moyano, que hi participarà com a àrbitre. Tant Carmona, que va començar a jugar a waterpolo als vuit anys i ha recuperat recentment la seva passió, com Delgado, que juga de porter, afronten la cita amb moltes ganes. “Vull fer-ho bé, estar amb l’equip i intentar guanyar sempre. Estic molt feliç”, explicava aquest últim abans d’acudir a la cita esportiva, que tindrà lloc a Potenza (Itàlia).
La competició, que compta amb les seleccions d’Itàlia, Espanya i Hongria i una delegació croata, vol impulsar aquesta modalitat esportiva i fer que esdevingui paralímpica. Creiem que seria una grandíssima oportunitat per promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats en l’esport, tot demostrant que les persones amb diversitat funcional també poden competir, superar reptes i aconseguir grans objectius. Com ha passat amb altres disciplines, si la competició esdevé paralímpica, aconseguirem visibilitzar millor els èxits esportius i promoure la pràctica de l’esport.
En altres ocasions ens hem pronunciat sobre la importància de l’esport com a element integrador a escala social i econòmica, per reduir diferències i desigualtats. De la mateixa manera, cal continuar donant suport i visibilitat a competicions com aquesta, per trencar barreres i combatre prejudicis i estigmes. L’esport com a eina d’unió, no com una eina per remarcar les diferències.