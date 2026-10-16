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Opinió

L’esport, fonamental per trencar estigmes

"L’esport com a eina d’unió, no com una eina per remarcar les diferències"

16 d’octubre de 2026

El Club Natació Sabadell estarà representat al primer torneig internacional de Waterpolo Ability. La selecció espanyola ha convocat els jugadors Yeray Carmona i Pablo Delgado, i també l’entrenador Sergio Moyano, que hi participarà com a àrbitre. Tant Carmona, que va començar a jugar a waterpolo als vuit anys i ha recuperat recentment la seva passió, com Delgado, que juga de porter, afronten la cita amb moltes ganes. “Vull fer-ho bé, estar amb l’equip i intentar guanyar sempre. Estic molt feliç”, explicava aquest últim abans d’acudir a la cita esportiva, que tindrà lloc a Potenza (Itàlia).

La competició, que compta amb les seleccions d’Itàlia, Espanya i Hongria i una delegació croata, vol impulsar aquesta modalitat esportiva i fer que esdevingui paralímpica. Creiem que seria una grandíssima oportunitat per promoure la inclusió i la igualtat d’oportunitats en l’esport, tot demostrant que les persones amb diversitat funcional també poden competir, superar reptes i aconseguir grans objectius. Com ha passat amb altres disciplines, si la competició esdevé paralímpica, aconseguirem visibilitzar millor els èxits esportius i promoure la pràctica de l’esport.

En altres ocasions ens hem pronunciat sobre la importància de l’esport com a element integrador a escala social i econòmica, per reduir diferències i desigualtats. De la mateixa manera, cal continuar donant suport i visibilitat a competicions com aquesta, per trencar barreres i combatre prejudicis i estigmes. L’esport com a eina d’unió, no com una eina per remarcar les diferències.

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