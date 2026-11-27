Vivim en una societat ben estranya, entre els porcs senglars i els humans, el món econòmic prefereix els porcs. Ara fa un any que van aparèixer els primers porcs senglars morts per la pesta porcina africana (PPA). Va ser al costat del centre que més en sap de malalties de porcs senglars, IRTA CReSA. Ja és molta casualitat. Catalunya és petita, des d’un campanar es veu el següent que diu aquell, però no tan petita. Ha passat un any i encara no se sap d’on surt la soca de la malaltia a Catalunya. Un misteri digne de fer tres capítols de crims. Un any i ningú ha posat llum a la foscor. Pel mig, explicacions surrealistes de senglars menjant entrepans de camioners a les autopistes, com si no estiguessin tancades.
Del novembre del 2025 fins ara, a Sabadell i rodal vivim en un estat de setge bestial. En aquesta part del Vallès Occidental ja no podem caminar pel nostre poc rodal que ens queda. Les autoritats ens ho prohibeixen. Però a qui ho prohibeixen? Només als excursionistes. De fet, els cotxes no tenen cap limitació. I com tothom sap, la possibilitat que traslladin la pesta és molt més gran pels quatre pneumàtics de cotxe que en les ridícules soles d’unes vambes.
A Catalunya, s’han mort i analitzat un total de 13.115 senglars, dels quals 409 han estat casos positius, un 3,1%. Però el problema no és aquest, el problema és que tenim 5.305 granges, que allotgen prop de vuit milions de porcs vius i que alimenten un model d’engreix que arriba als 22,4 milions d’animals sacrificats en un any. El 60% concentrats en cinc grans empreses. Segons l’Informe Fènix, dels economistes més o menys de dretes, aquesta indústria no aporta beneficis econòmics al país, sinó que és una càrrega perquè paga tan malament els treballadors que hem de finançar la indústria amb diners públics. Al final són cinc grans empreses amb beneficis immensos que no beneficien Catalunya. I, a més, ens deixen una quantitat de contaminació brutal de la qual es desentenen.
Què costa la broma d’intentar acabar amb els senglars? 100 milions d’euros i entre 1.200 i 2.000 persones treballant cada dia en un dispositiu de captura dels porcs senglars, amb policies, agents rurals, unitats de drons, caçadors i voluntaris. Hi ha instal·lades 34 trampes i 93 pig brigs (trampes lleugeres). A més, estem subvencionant encara més algunes granges d’una indústria que és del tot parasitària.
Els mitjans de comunicació catalans pateixen d’un centralisme bestial paral·lel al centralisme de la política. Semblen tots preocupats perquè els barcelonins puguin circular per Collserola. I els altres? I els sabadellencs? Temo que, o bé els alcaldes vallesans es mouen, o el govern de la Generalitat el gener és capaç d’alleugerir les restriccions als barcelonins a Collserola i deixant-nos als sabadellencs amb les mateixes restriccions.
A veure, anar a caminar pel rodal és el que podem fer els vallesans que no tenim una segona residència a la Cerdanya. I és essencial per a la nostra salut, física i mental. Ja està bé de protegir un subsector econòmic que no s’ho mereix.
Entre els porcs senglars i els humans, la prioritat de la indústria porcina són indubtablement els porcs. Al poble català no li interessa aquest tipus d’activitat econòmica que s’ha sortit de mare. Ara, a més, ens ve a sobre una allau d’una varietat de senglars que encara fan més por. Ho podrem evitar?