Vivim en una societat que ha canviat radicalment la manera de comunicar-se, d’informar-se i de relacionar-se. Estem connectats les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Podem consultar qualsevol informació en qüestió de segons, seguir l’actualitat en temps real i prendre decisions de manera immediata. Però, curiosament, el nostre sistema de campanyes electorals continua funcionant amb unes dinàmiques que semblen ancorades en una altra època.
Les campanyes electorals s’han convertit massa sovint en un període de dues setmanes de promeses, eslògans, cartells, anuncis i missatges repetitius. Una cursa per captar l’atenció de l’electorat, en què sovint importa més el titular que el contingut, la imatge que la proposta i el confrontament que el debat d’idees.
I aquí sorgeix una primera pregunta: té sentit mantenir dues setmanes de campanya electoral quan la ciutadania està permanentment connectada i té accés immediat a la informació? No es tracta de limitar el debat polític ni el dret dels partits a explicar els seus projectes, sinó de qüestionar si el model actual és realment necessari, eficient i adequat al temps en què vivim. Potser ha arribat el moment de concentrar els esforços en períodes més curts, intensos i orientats a allò que realment importa.
Però el problema no és només la durada. També ho és el contingut.
Els debats electorals haurien de ser l’eix central de qualsevol campanya. Tanmateix, massa sovint es converteixen en escenaris de retrets, interrupcions, rèpliques preparades i discursos calculats per obtenir un titular. L’elector acaba coneixent millor què critica cada candidat dels seus adversaris que no pas què pensa fer si governa.
Cal replantejar aquests debats. Necessitem espais on els candidats expliquin, amb concreció i sense artificis, tres qüestions fonamentals: què faran, com ho faran i per què ho faran. Quines mesures proposen? Amb quins recursos les finançaran? En quin termini les executaran? Quins problemes volen resoldre i quins resultats esperen aconseguir?
La política no hauria de ser un concurs de màrqueting ni una competició per veure qui comunica millor. Hauria de ser, sobretot, un exercici de responsabilitat, transparència i capacitat de gestió.
No es tracta de votar més ràpid, sinó de votar més ben informats. I això exigeix una nova manera d’entendre les campanyes electorals: menys espectacle, menys soroll i menys temps dedicat a la confrontació; més propostes, més rigor i més explicacions.
La campanya electoral actual ja ha acabat, però potser és precisament ara el moment de reflexionar-hi. La societat ha evolucionat i, amb ella, també haurien de fer-ho el sistema electoral i la manera d’afrontar les campanyes de les properes eleccions.