Hi ha aniversaris que conviden a mirar enrere i d’altres que, sobretot, ens obliguen a mirar endavant. Els 25 anys de l’AMTU són totes dues coses: una oportunitat per reconèixer el camí que hem fet plegats i, alhora, per reafirmar el compromís amb el futur de la mobilitat al nostre país.
Fa un quart de segle, setze municipis vam entendre que molts dels reptes de la mobilitat quotidiana no podien abordar-se de manera aïllada, ni podíem ser segon plat d’una gran àrea metropolitana, la de Barcelona, que fagocitava recursos i acció. Calia compartir coneixement, sumar esforços i fer sentir la veu del món local. Naixia així l’AMTU, amb una convicció que avui continua plenament vigent: els municipis som una peça imprescindible per construir unes polítiques de mobilitat pensades per a les persones i adaptades a la realitat del territori. Un territori aleshores circumscrit a la província de Barcelona, amb voluntat de futur.
Durant aquests 25 anys el país ha canviat, també nosaltres trencant costures territorials. I també ho han fet les nostres maneres de desplaçar-nos. Han aparegut nous reptes ambientals, tecnològics i socials; hem après que la mobilitat no és només una qüestió de transports, sinó també d’oportunitats, d’equitat i de cohesió territorial. Poder arribar a la feina, a l’escola, al centre sanitari o a qualsevol servei no pot dependre del municipi on vivim ni de si disposem o no de vehicle privat.
I és precisament aquí on crec que l’AMTU té avui més sentit que mai. En un territori divers, amb municipis grans i petits, de costa i d’interior, metropolitans i rurals, necessitem solucions diverses, però també una mirada compartida. Necessitem que el transport públic sigui una alternativa real, que les connexions entre municipis responguin a les necessitats de la ciutadania i que la innovació serveixi per fer més fàcil i accessible la vida de les persones, i que es garanteixi aquest dret a tothom, visqui al centre de Sabadell o en una masia aïllada del Pallars.
Com a presidenta de l’AMTU, però sobretot com a persona que viu i treballa des del territori, estic convençuda que el futur implica continuar escoltant els municipis. Ningú coneix millor que els governs locals les necessitats quotidianes dels seus veïns i veïnes. I ningú pot afrontar sol els grans desafiaments que tenim al davant.
Celebrar 25 anys és celebrar moltes persones: alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores, tècnics i tècniques, professionals del sector i, sobretot, tots aquells que han treballat perquè la mobilitat sigui més justa, més sostenible i més connectada amb la realitat del territori.
No ho hem fet sols, ens hem sentit molt escoltats i hem pogut treballar plegats amb administracions nacionals, comarcals, provincials, operadors públics i privats, món acadèmic i societat civil. I ho volem seguir fent com a mínim 25 anys més.
Avui no només celebrem el que hem aconseguit. Celebrem també la capacitat de continuar avançant junts. Perquè, al capdavall, la mobilitat és això: fer possible que les persones arribin allà on volen arribar. I fa 25 anys que, des de l’AMTU, fem camí perquè aquest futur sigui una realitat.