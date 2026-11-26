El 2023 una part molt important de l’electorat independentista va optar per quedar-se a casa primer a les eleccions municipals i després a les eleccions espanyoles davant l’evidència que no hi havia cap partit ni cap líder independentista que el representés. La maniobra es va repetir als comicis catalans del 2024 i en tot aquest cicle les formacions que s’havien arrogat l’etiqueta d’independentistes, però que en realitat no ho eren –a més de JxCat i ERC també la CUP–, van perdre un bon grapat de vots que totes han trobat a faltar en forma d’ingressos econòmics que altrament, sense aquella abstenció massiva, haurien tingut. Ara aquests votants es tornen a trobar pràcticament en el mateix context, continuen sense tenir cap partit ni cap líder que els representi, però les forces de fet processistes els insisteixen que els tornin a fer costat.
Davant d’això la pregunta és ben simple: a sant de què haurien de fer-ho si la situació és la mateixa que el 2023, si no és que ha empitjorat encara més des del punt de vista nacional? L’electorat independentista que es va abstenir llavors, doncs, no té raons objectives per deixar-ho de fer ara i el que és normal és que, mentre no hi hagi canvis, es continuï quedant a casa en el nou cicle electoral que comença amb les eleccions espanyoles de demà, prossegueix amb les eleccions municipals del 2027 i les eleccions catalanes del 2028 i acaba amb les eleccions europees del 2029. Que Catalunya es juga el futur en aquesta cita amb les urnes tal com diuen els que volen que els independentistes vagin tant sí com no a votar? Evidentment que sí, però és que fa més de tres-cents anys que se’l juga, i no tan sols de tant en tant quan hi ha convocatòria electoral, sinó que se li juga cada dia.
Però és que fins i tot en el supòsit que tots els electors independentistes arribessin a la mateixa conclusió que, efectivament, demà diumenge han d’anar a votar, a qui haurien de votar si en aquests comicis espanyols no s’hi presenta cap partit independentista? Perquè JxCat i ERC poden continuar dient el que vulguin i fent-se passar pel que no són, que cada cop ensarronen menys gent. A ERC, un Gabriel Rufián més histriònic i lerrouxista que mai el que aconsegueix és allunyar els votants catalanistes de debò, mentre que JxCat, exhibint Artur Mas, Jordi Pujol i Miquel Roca en campanya i repescant de l’oblit personatges com Josep Maria Vila d’Abadal, exalcalde de Vic i exmilitant de la desapareguda Unió Democràtica de Catalunya (UDC), cada dia que passa s’assembla més a la Convergència i Unió (CiU) de tota la vida. I una formació tan elitista com Alhora compta ben poc en un escenari com aquest.
Encara hi ha un altre argument de pes, i a la vegada ben simple, perquè els independentistes no deixin de quedar-se a casa. Si els partits catalans que concorren a aquestes eleccions espanyoles són independentistes de veritat, què hi van a fer aleshores a Madrid? Perquè si ho fossin hi anirien, com a mínim, a negociar la independència, però com que no ho són ni JxCat i ERC hi van ara a fer això ni PDeCAT ni CiU hi havien anat abans a fer el mateix. Tots plegats només hi havien anat i hi van a sobreviure gràcies als emoluments que reben per tenir representació al Congrés i al Senat i, específicament, pels vots obtinguts a les urnes. D’aquí l’interès que tothom vagi a votar, perquè com més vots tinguin més ingressos els correspondran. Tot molt més prosaic i més senzill que cap vertader compromís amb Catalunya ni res que s’hi assembli.
De debò que a aquestes alçades algú encara es pregunta per què els independentistes no s’han de quedar a casa? I espera, a sobre, que la resposta sigui no la que toca, sinó la que vol sentir? De moment, més aviat fa l’efecte que hi ha una nova tanda d’abstenció a la vista.