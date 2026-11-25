Maite Santasuana - Psicòloga i Vicepresidenta de la UES
El diumenge 25 d’octubre, un grup d’excursionistes van arribar a Montserrat. Completaven així la travessa Matagalls-Montserrat a poc a poc, que va començar el 28 de setembre del 2025. Era el final d’un projecte promogut per la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES). El seu propòsit era gaudir amb calma dels atractius naturals, culturals i paisatgístics d’aquesta ruta, que passa a través de tres parcs naturals: Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. Per això, es va dividir en vuit etapes, una per mes. El projecte recuperava l’itinerari descrit pel mossèn Jaume Oliveras i Brossa, pioner del muntanyisme català, que va fer per primera vegada el recorregut el 4 d’agost del 1904 en menys de 24 hores. Aquesta gesta és precursora del repte actual promogut pel Club Excursionista de Gràcia.
Les restriccions per la pesta porcina africana han allargat el projecte més enllà del que s’havia previst, però, afortunadament, no han impedit que es fes. La travessa ha comptat amb un bon nombre de participants, entre ells, dues persones amb discapacitat visual. Ambdues han gaudit del recorregut amb el suport de companys i companyes que les han guiat a través de les dificultats, físiques i climatològiques del trajecte.
La Matagalls-Montserrat a poc a poc ha estat una de les moltes activitats que s’emmarquen en el projecte UES Inclusiva que es va iniciar el 2021 a partir de la iniciativa de la Secció de Marxa Nòrdica de l’entitat. El plantejament és que persones amb discapacitat visual participin en activitats habituals de l’entitat. Per fer-ho possible, diversos socis i sòcies, de manera voluntària, s’han format com a guies de persones cegues, les quals, així, poden assistir a sortides de Marxa nòrdica, Senders, Natura, Caminades saludables, Caminades slow, i també a estades de muntanya de diversos dies i a esdeveniments esportius.
A més, igual que la població en general, les persones excursionistes amb discapacitats es plantegen reptes, com assolir un cim important. Així, enguany dues persones cegues han arribat al M’Goun (4.071 m), a l’Alt Atles marroquí, amb el suport de cinc socis de la UES. El repte s’ha recollit en un documental que es projectarà a la Sala d’Actes de la UES dintre del Cicle de Cinema de Muntanya, una activitat gratuïta dirigida a socis i sòcies de l’entitat i tothom que hi estigui interessat.
I el projecte UES Inclusiva va més enllà, ja que el seu objectiu és contribuir al desenvolupament de la muntanya inclusiva dintre de la mateixa entitat i en el conjunt de la societat. És per això que s’han establert col·laboracions estables amb diferents organitzacions com CIPO, Obrir-se al Món, Associació TDHA, el FAR, ONCE i el mateix Ajuntament. També es participa en la Festa de l’Esport Inclusiu. Aquesta implicació amb entitats del tercer sector va merèixer el 2025 el Certificat d’Empresa amb Vàlua.
Així doncs, amb aquest projecte l’objectiu de la UES es compleix plenament: treballar pel foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva de l’excursionisme sense cap ànim de lucre. I tot és possible gràcies a la feina de persones voluntàries que dediquen part del seu temps lliure a fer possibles les activitats de les quals poden gaudir sòcies i sòcies i la societat en general.