Cesc Prat Fernàndez. Filòleg i periodista
Dies enrere, l’editorial del Diari duia per títol “Tempesta policial a Can Marcet”. I jo em pregunto: a “Can” Marcet? Que es tracta d’un restaurant on fan brasa? Que és una masia del segle XII? Com tothom sap, no es tracta ni d’una cosa ni de l’altra; simplement aquest “Can” és un error que ve de lluny.
Al nucli urbà de Sabadell tenim –o teníem– Can Rull, Can Puiggener, Can Deu, Can Llong, Can Gambús i Ca n’Oriac, masies d’abans del segle XIX que han donat lloc a noms de barris actuals, a més de Can Feu. I, al rodal, hi ha Can Lletget, Can Maurí, Can Llobateres, Can Borgonyó…, masies també d’abans del segle XIX. Totes tenen un nom construït amb la partícula “Can” –és a dir, “casa de” i “en”– més el cognom del propietari. La partícula “en” correspon a l’article personal, que a la nostra comarca i modernament està en desús a canvi de “el”.
D’altra banda, hi ha tot de fàbriques anomenades amb el cognom del propietari. Així trobem cal Grau, cal Sec, ca l’Estruc, cal Molins, cal Balsac, ca l’Escapçat, ca l’Espantananos (malnom)… I també hi ha torres i cases al rodal, com ara cal Piteu, cal Cinto, cal Masover, cal Policia, cal Roviralta, cal Pa i Ceba (malnom)… Totes aquestes edificacions són més modernes que no pas aquelles masies i per això contenen l’article personal “el”.
Tanmateix, des de fa un temps, hi ha una certa tendència a creure que si un nom de lloc, d’edifici o de negoci comença per “Can” és més important. Així, el restaurant annex a l’església de Sant Vicenç de Jonqueres s’anomena Can Jonqueres, amb un “Can” inventat que vol realçar l’arrelament del negoci al lloc. Seguint l’exemple de la titulitis o la reunionitis, podríem batejar aquest fenomen com a canitis, és a dir, la propensió a pensar que qualsevol lloc que comenci per Can té més categoria que si comença per Cal o si el nom propi no duu partícula inicial.
És potser per aquesta canitis que parlem de Can Marcet i no pas de Cal Marcet? Segurament. Però no hi ha dubte que caldria anomenar l’equipament actual com a Cal Marcet per tres motius. Perquè és així com l’ha anomenat tothom mentre ha sigut una fàbrica; perquè és un edifici modern, i perquè per a tots els equipaments municipals que eren fàbriques se segueix el mateix criteri d’avantposar la partícula “Cal” (Cal Molins, Cal Balsac, Ca l’Estruc…). El problema és que quan aquesta fàbrica es convertí en equipament algú en va començar a dir, erròniament, “Can Marcet”, que no deixava de ser un nom nou. Ara bé, avui, per coherència i per respecte a la tradició i al patrimoni, l’hem d’anomenar Cal Marcet. I fora canitis, si us plau!