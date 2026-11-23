El pla d’eixample de l’arquitecte Daniel Molina per a Sabadell el podem considerar del mateix nivell que el pla d’Ildefons Cerdà per a Barcelona. Els paral·lelismes són molts.
El nostre és del 1860, un any posterior a Cerdà (1859). I els aspectes coincidents d’ordenació són:
- Xamfrans, que poc després per decisió municipal foren anul·lats. N’han quedat uns pocs de testimoni.
- 4 barris presidits per una plaça i una església. També Cerdà en contenia, ritmant l’homogeneïtat de la seva quadrícula.
- Avingudes encreuades pel mig del nucli antic. En el nostre cas, continuació de la Rambla cap a nord i una nova via, est-oest, des de l’estació del ferrocarril fins a la Mata, a l’angle de la carretera de Montcada a Terrassa. A Barcelona eren la Via Laietana, la continuïtat de Muntaner i l’avinguda de la Catedral sencera.
La gran diferència era que Cerdà ordenava tot el pla de Barcelona i deixava lateral el nucli antic. A Sabadell, per contra, el creixement era a tot l’entorn del nucli, però sobretot a nord-oest, llavors menys edificat.
Una altra gran diferència rau en el fet que Cerdà traça sense antecedents, ja que la prohibició militar havia barrat tota construcció a l’entorn del nucli antic. En canvi, a Sabadell el Pla Molina continua traces anteriors indefugibles, tals com:
- La carretera de Montcada a Terrassa, un projecte del mateix enginyer Cerdà, que defineix l’angle de la Mata a partir de dues grans rectes i prefigura una ronda exterior i la futura cruïlla amb l’avinguda est-oest. Aquest disseny no pot ser casual sinó fruit d’un diàleg entre Cerdà i l’ajuntament. La carretera projectada a mitjan anys quaranta era feta el 1852.
- El ferrocarril, que arribà el 1857, emmarca un disseny encara més transcendent. Per poder disposar de pendents suaus direcció Terrassa, dibuixa una llarga corba d’oest a est, que creua en perpendicular la Rambla i que segueix perpendicular fins a l’estació i segueix. Aquest respecte a l’eixample tampoc és cap casualitat, sinó que revela un acord. Amb la carretera i el ferrocarril es defineixen unes rondes de perímetre que només calia completar amb la Riereta i l’actual Zamenhof-Vilarrubias, llavors frontera de terme amb Sant Pere de Terrassa (fins al 1854 el límit era al carrer de les Valls!).
Aquests elements anteriors partien d’un pla d’eixample previ, del 1850, d’Oriol Bernadet, del qual no s’ha conservat cap plànol i que només el podem reconstruir a partir de detalls documentals de punts concrets, però que clarament anticipaven l’esquema territorial que Daniel Molina engrandia.
Aquestes semblances i diferències entre Cerdà i Molina ens ajuden a entendre alguns elements propis de Cerdà, com els apuntats més amunt, i, al mateix temps, a entendre factors compartits de cultura de l’època. Molina és un bon contrast per entendre i situar el pla Cerdà i el fer de l’autor. I, tanmateix, no hi ha cap més exemple a escala catalana que ens permeti aquesta comparança pel motiu de les coincidències compartides. Altres eixamples de diverses ciutats són d’esperit molt més menor. Ara bé, si sobre el plànol Daniel Molina apuntava alt, la realitat econòmica i política es va encarregar de baixar el seu nivell, com fou el cas de la renúncia als xamfrans i a l’eix est-oest. Però oberta la seqüència, el nou pla d’eixample de Miquel Pascual, del 1886, expandí la traça vers el sud i el Pla de Renom i Manich cap al nord (1928), de forma que, al final, el nostre eixample amida uns 4,5 km2, respecte dels 14 de Cerdà a Barcelona. Població per població la nostra relació és de 8:1 en habitants, mentre que en espai planificat equival a una relació 3:1. Nosaltres podem lluir, doncs, de més impacte i intensitat de la ciutat traçada en eixample.