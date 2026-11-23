Se m’està fent llarguíssim, això de la campanya electoral, i encara queda la setmana definitiva. I mira que no estic vivint a on passa. No em vull ni imaginar com ho deveu estar passant vosaltres. Votem ja, sisplau, que guanyi qui hagi de guanyar i traguem-nos-ho de sobre, per favor, que estic fart d’escoltar totes les polítiques i solucions i tensions i tot del país del costat.
I no sé si és perquè com que estic fora tot el que m’entra m’està arribant per xarxes, que és encara més violent i salvatge, o si és que ja tenim tots plegats les neurones fregides i els sistemes de recompensa atrofiats i ja no consentim l’espera i els resultats han d’arribar ja, sempre ja, o bé si és que tothom és pesadíssim i jo estic desencantat i desenganyat amb el sistema polític que ens governa (per no dir “oprimeix”), o bé si és que tanta crispació continuada ja comença a cremar, o bé si és una mica de tot. Però que acabi ja, sisplau.
I mira que jo em considero algú amb certa opinió política i certa maduresa per a aquestes coses i certa –així en general– consciència de civilització, vull dir que imagina’t com està la gent que ja de per si passa de tot, que em consta que és la majoria. Estem fiant el sistema i els propers quatre anys a la decisió que tota una sèrie de desinteressats –m’hi incloc, que ja he començat dient que tot plegat em té fart– prendrem més des del sectarisme, alguns, més des del càstig, uns altres, més des del desinterès i l’esgotament més absoluts, jo.
I em recordo d’allò de “tenim el deure, més que el dret, d’anar a votar” o “quan no votes estàs deixant decidir els altres per tu” o… I després penso “oi que no exerceixo el meu dret a vot a les eleccions franceses, ni a les andorranes? Aleshores per què l’hauria d’exercir a les espanyoles? Al país del costat que s’hi arreglin com vulguin. Va, Tom, no siguis imbècil, que encara no som independents”. Ja, i amb aquesta mentalitat segur que no ho serem mai. Hi havia una època en què podia entendre allò de votar catalanista a Espanya, allò del peix al cove i la mentalitat de colònia de tenir representativitat allà on es prenen les decisions. Potser sí que va haver-hi un temps on això tenia sentit. Però, ara? A què hi hem d’enviar representants, a Madrid? A postrar-se a l’opressor?
L’altre dia, explicant això de Catalunya a una gent de per aquí que es va interessar, els vaig explicar que som un estat com l’Argentina o Colòmbia o Mèxic o Cuba, tot i que nosaltres amb llengua pròpia i vigilats de més a prop, i que l’Argentina o Colòmbia o Mèxic o Cuba van ser colònia des del 1492 fins al segle XIX, que van aconseguir independitzar-se. Doncs nosaltres ho som només des del segle XVIII, i a veure què tardem.
Així que al ventall d’opcions que he proposat abans, hi afegeixo “o bé perquè tot i ser un gran demòcrata, no em sento part en absolut d’aquests comicis que ni em representen a mi ni al meu país”. I de totes les opcions, crec que la que és més real és aquesta última. Divendres s’acaba la campanya electoral, per fi, però quan podrà acabar d’una vegada la nostra campanya per ser –com l’Argentina, Colòmbia o Mèxic o Cuba– excolònia?