En una democràcia, votar no hauria de ser únicament un dret que exercim quan ens interessa o quan ens sentim especialment identificats amb alguna candidatura. Votar és, sobretot, una responsabilitat ciutadana i una expressió del nostre compromís amb la societat de la qual formem part.
Siguin quines siguin les eleccions (municipals, autonòmiques, generals o europees), participar-hi és fonamental per garantir la salut democràtica de les nostres institucions. Una democràcia no es construeix només amb lleis, governs i partits polítics, sinó també amb una ciutadania activa, crítica i compromesa. Quan una part important de la societat renuncia a votar, deixa en mans d’una minoria la decisió sobre el seu present i, sobretot, sobre el seu futur.
És legítim sentir desafecció envers la política, discrepar de les propostes dels partits o no trobar cap candidatura que representi plenament les nostres idees. Però aquesta insatisfacció no hauria de convertir-se en indiferència. Al contrari, hauria de ser un motiu més per participar, exigir, qüestionar i contribuir a canviar les coses. No votar també és una decisió, però és una decisió que ens allunya de la possibilitat d’influir en el rumb de la nostra societat.
El futur d’un país no es construeix únicament des dels despatxos dels governs ni depèn exclusivament de les persones que exerceixen responsabilitats públiques. Es construeix amb les decisions col·lectives, amb la implicació de la ciutadania i amb la voluntat de treballar per un projecte de societat compartit. I és precisament a través del vot que tenim l’oportunitat de decidir quin model de país volem, quines prioritats considerem essencials i quina societat volem deixar a les generacions futures.
La prosperitat no és només una qüestió de creixement econòmic. També significa disposar d’oportunitats, garantir una bona educació, generar ocupació, facilitar l’accés a l’habitatge, protegir els més vulnerables i construir una societat cohesionada, lliure i amb confiança en les seves possibilitats.
Per això, votar és molt més que dipositar una papereta en una urna. És assumir que el futur ens pertany a tots i que, per construir-lo, cal implicar-s’hi. Una societat que participa és una societat més forta, més representativa i amb més capacitat per afrontar els seus reptes.
No podem reclamar un país millor si renunciem a participar en la seva construcció. Votar és un dret, però també és un compromís amb el nostre present, amb el nostre futur i amb les generacions que vindran.