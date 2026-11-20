Si vau veure la pel·lícula de ciència ficció Matrix, la segona, de la sèrie de quatre, va ser The Matrix Reloaded. Com que fa just cinc anys ja vaig fer un article sobre el Black Friday i ara torno a tractar aquest tema, he decidit posar aquest títol, especialment perquè tothom parla de Black Friday i ningú de Divendres Negre.
L’època del Black Friday és un moment en què podem obtenir ofertes molt interessants o bé ser víctimes d’ensarronades siderals. Però, què ha canviat des de fa cinc anys?
Doncs han canviat algunes coses. Primer, l’ús de la intel·ligència artificial que, a través d’unes eines d’anàlisi de webs, especialment dels competidors que venen per Internet, poden saber preus i comparar amb els de la mateixa companyia. A partir d’aquí, es poden definir preus nous en cada moment. Són els preus dinàmics. Vaja, es fa amb els productes de consum el mateix que amb les tarifes de les companyies aèries, que varien en cada moment. Si hi ha menys demanda o estem a mesos vista, són més barates; si l’avió ja va ple i queda poc temps per a la sortida, els preus són altíssims. O sigui, economia bàsica: més demanda, preu més alt; menys demanda, preu més baix... però al mil·lisegon!
Si tu tens una web de venda de productes, amb aquestes eines pots actualitzar els preus en continu. Però, què passa en una botiga física? Aquí apareix un altre element dels que han evolucionat.
Si ho recordeu, abans els preus es posaven amb una etiqueta adhesiva al producte. A la roba de les cadenes de moda encara va així. Però en altres botigues, com ara en la majoria dels supermercats, el preu està posat en el prestatge amb una etiqueta de paper per a cada producte.
I ara ve el canvi. Des de fa anys hi ha etiquetes de paper digital en què el preu es posa a distància. Aquest paper digital no consumeix energia mentre mostra el preu; només quan es canvia. És la mateixa base dels lectors de llibres digitals. Ara que el seu preu ha baixat, una botiga els pot instal·lar a un preu raonable. I com que la comunicació és digital i a distància, els preus també es poden canviar en un moment.
Als Estats Units et pots trobar que, per exemple, compres una caixa de llet al preu que veus en el prestatge i arribes a la caixa i ja ha canviat. El problema és si el preu creix! De fet, ja estan mirant de regular que els preus dins una botiga no puguin canviar el mateix dia.
Llavors, com comprar bé pel Black Friday? A continuació us en dono algunes recomanacions.
Primer, definir un preu objectiu, especialment per a productes o serveis de preu alt. S’ha de tenir el cap fred. Si està per sobre, ni que sigui pel Black Friday, no compreu. Si és competitiu, llavors ja decidireu si compreu. No sempre l’econòmic és en aquesta data, com vàrem dir en l’article de fa 5 anys.
Mirar els preus amb temps, per exemple, un mes abans i veure com evoluciona. No sempre el preu més baix és per Black Friday. A més, evitem les picaresques. Jo el que faig és fer còpies de pantalla amb els preus. Així guardes l’històric.
No et fixis en el descompte, que acostuma a enlluernar i moltes empreses juguen amb això. Mira i compara només els preus finals.
Si un producte està dins els paràmetres que has definit, actua ràpid. Si tardes, et pots trobar que no el pots comprar perquè ja no hi ha estoc.
I, per acabar, defineix un pressupost total per a totes les compres i no et passis. Que la borratxera de preus econòmics no et faci estirar més el braç que la màniga!
Bon Black Friday i bones compres!