Recuperem l’autoritat

La setmana passada escrivia l’article sobre els dos compromisos del candidat del Partit Popular per Barcelona per a les eleccions generals del 29 de novembre. Aquests dos compromisos consistien en acabar amb les ocupacions il·legals i, per altra banda, recuperar la seguretat als nostres carrers. Arran d’aquest article, una persona molt propera a mi em va afegir un altre factor que devia acompanyar a aquests dos: l’autoritat.
L’autoritat dels diversos cossos de policies és fonamental per tal de garantir l’ordre, la llibertat i la seguretat per a tots els ciutadans de la nostra ciutat i país. Uns agents que han vist com mica en mica se’ls ha anat empetitint, són policies sense capacitat de reacció. La prova d’aquest extrem és que a vegades sembla que s’han de dirigir als delinqüents demanant si us plau que deixin de delinquir; que als ocupes se’ls hi demani si us plau que abandonin l’habitatge; que els lladres no posin les mans en les butxaques alienes, si us plau. Això és del tot inadmissible. Els policies han vist com se’ls han retirat armes (sí, armes) per defensar l’ordre públic; se’ls ha indicat que no poden utilitzar les pilotes de foam perquè poden fer mal (efectivament, serveixen per això, per dissuadir, per exemple, aldarulls); i que no se’ls hi acudeixi posar les mans de persones que destrossen el mobiliari urbà perquè pel que sembla no és proporcional.
Aquesta setmana hem vist com suposats vaguistes decidien utilitzar material pirotècnic contra els agents de policia a Barcelona. Hem vist com aquests mateixos policies havien de retirar-se del lloc dels fets perquè aquestes ordes d’animals se’ls menjaven. És tolerable aquest comportament d’uns ciutadans? De veritat hem d’aplaudir la “resistència obrera” convertida en accions vandàliques?
A Madrid hem pogut veure càrregues policials. Quina resposta ha donat el govern d’Espanya? Condemnar els fets... dels policies. El Ministeri de l’Interior ha decidit obrir expedients d’investigació perquè els policies van carregar contra els manifestants (jo quan m’he manifestat no he trencat mai res, no he llençat mai res, no he generat cap problema a l’ordre públic).
Per què hem d’acceptar que perquè uns sindicalistes facin vaga alguns es quedin sense poder treballar? Realment, jo vaig treballar des de casa. Potser el capitalisme ja fa temps que ha guanyat garantint el teletreball de tal forma que no afectin, entre d’altres, les vagues imposades i partidistes. Que els drets s’han de garantir, evidentment. Sobretot el de la llibertat de decidir si vaig a treballar o no i, en aquests casos la policia ha de recuperar l’autoritat que l’han fet perdre i defensar els ciutadans lliures que no imposen cap circumstància al veí.
En definitiva, la llibertat i la seguretat només poden venir garantides si l’autoritat és recuperada per qui ha de garantir-les front els que volen imposar la seva manera de viure.