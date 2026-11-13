Deixeu ja en pau a l’Amaia Montero! Què us preocupa realment? Que potser ompliu vosaltres tres concerts consecutius al Palau Sant Jordi? Perquè, que jo sàpiga, no tothom ho pot fer, i menys aquestes persones que la critiquen i la insulten des de l’anonimat de les xarxes.
En les darreres setmanes s’ha omplert d’odi els reels i els vídeos de les seves actuacions. Criticant la seva roba, la seva manera de ballar, la seva entonació i actuació. Ridiculitzant-la i fent mofa de la seva aparença, demostrant a tothom que ha canviat (com tothom) però que ella no ho ha fet com s’espera que ho facin les artistes. O sigui, sense envellir massa, sense engreixar-se massa, volen que sigui la mateixa persona de fa vint-i-cinc anys. Com si els qui la critiquen no envellissin.
Deixeu-la cantar, ballar i vestir-se com li doni la gana! És d’una hipocresia insuportable veure com se li omple la boca a tanta gent parlant de la salut mental de les persones, mentre després s’assetja de manera sistemàtica una artista. No he sentit mai qüestionar tant el vestuari d’un cantant com s’ha fet amb l’Amaia. I diguem-ho tot clarament: aquesta obsessió i mania constant per criticar la seva roba i el seu físic no és res més que grassofòbia implacable disfressada d’opinió estètica. Si no us agrada o teniu aquests prejudicis, no aneu als concerts. De debò us preocupa tant la salut mental o només ho feu per xafarderia, per morbo i per vomitar comentaris a les xarxes plens de rebuig i odi?
Fa dècades que veiem cantants i artistes fent autèntiques barbaritats fins i tot molts que han sigut violadors, abusadors i maltractadors com Woody Allen, Russell Brand, Plàcido Domingo, Gérard Depardieu... no us he sentit mai amb aquesta fiscalització destructiva com la que li teniu a l’Amaia Montero. Prou de jutjar-la sota la lupa dels vostres estereotips i odis personals. Deixeu-la en pau d’una vegada per totes, deixeu-la gaudir de l’escenari i respecteu la seva trajectòria!