El 30 de març del 2022 va néixer la Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana (TSLC) a fi d’ajuntar esforços a favor del català a Sabadell en tots els àmbits de la vida ciutadana, especialment de l’Administració, la sanitat, el comerç i l’esport.
La TSLC la van constituir les entitats Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural de Sabadell, l’Associació Llengua i República, la Secció Local de l’Assemblea Nacional Catalana i el Consell Local del Consell de la República. Totes aquestes entitats tenim com a centre d’interès la defensa i promoció de la llengua catalana.
La llengua catalana, llengua pròpia de Catalunya, és un pilar bàsic de la nostra societat. Per als catalans és un element fonamental per a la convivència i un vincle que ens uneix com a sabadellencs. Una eina que no només ens serveix per a comunicar-nos, sinó que ens dona identitat i és element cabdal de la integració social. La llengua catalana és, doncs, un element essencial del nostre patrimoni social, històric i cultural.
Durant aquest temps hem actuat en diversos àmbits: hem intervingut a Ràdio Sabadell amb sessions mensuals durant tres anys (i setmanalment del setembre ençà) i amb 6 articles al Diari de Sabadell i 12 a l’iSabadell. Vam impulsar l’acte de suport a la Bressola (les escoles en català de la Catalunya Nord), el 14 de juny del 2025 vam fer l’acte públic Naturalment, en català als Jardinets de la Caixa de Sabadell, el 25 d’abril d’enguany vam dur a terme a l’Escola Pia de Sabadell la Jornada per la Llengua en què van participar 44 entitats sabadellenques per parlar del present i del futur del català a la nostra ciutat i el 23 de maig d’enguany vam ser presents a la plaça del Dr. Robert amb l’acte Ep! En català sempre!.
Ara, al cap de més de quatre anys i mig, un cop comprovat que el reforçament de la llengua catalana com a element de cohesió i integració social continua sent més necessari que mai, creiem que és l’hora que més entitats, associacions i col·lectius de Sabadell ens unim per donar un nou impuls a la Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana amb l’objectiu de promoure i potenciar l’ús de la llengua en tots els àmbits de la vida ciutadana.
Per aconseguir aquesta ampliació de la TSLC ja hem iniciat contactes amb algunes entitats de la nostra ciutat, perquè estem convençuts que “la unió fa la força”. Busquem entitats que es comprometin a treballar conjuntament per fer del català la llengua de referència en les nostres activitats i àmbits d’actuació i treballar proactivament perquè altres entitats es facin seus els objectius que acordem.
Fem una crida a totes les entitats econòmiques, comercials, jurídiques, sanitàries, acadèmiques, a les associacions culturals, esportives i a les institucions locals de Sabadell a adherir-se a la TSLC. Tots junts farem del català una eina de cohesió, una llengua viva i plena en tots els espais de la nostra ciutat.
I ens adrecem també als particulars: creus que pots aportar alguna cosa per a l’assoliment d’aquests objectius? Per exemple: fent de parella lingüística o fent de voluntari en alguna activitat o suggerint temes (o autors) per a algun article al diari o informant d’algun fet rellevant per la nostra llengua a la ciutat?
Envia’ns un correu a l’adreça: taulallenguasabadell@gmail.com, ens interessa saber què en penses.
Miquel Àngel Sirera, Taula Sabadellenca per la Llengua Catalana