Ocupacions i seguretat

Aquesta setmana he tingut l’oportunitat d’assistir a l’acte de presentació dels candidats del Partit Popular de la província de Barcelona per a les eleccions generals del proper 29 de novmebre. Més enllà de l’èxit de convocatòria i de la força que va transmetre l’acte, voldria destacar especialment dos compromisos expressats per l’alcalde de Badalona i número 1 a les llistes electorals, Xavier García Albiol: acabar amb les ocupacions il·legals i recuperar la seguretat als nostres carrers.
Són dues qüestions que no poden quedar-se en simples promeses electorals, perquè afecten directament la qualitat de vida dels ciutadans i, especialment, la realitat de ciutats com Sabadell.
Pel que fa a les ocupacions, Albiol va ser contundent: fer fora els ocupes en un termini de 48 hores i establir conseqüències penals per a aquells que reincideixin, amb penes de presó si són nacionals i l’expulsió del país si són estrangers, d’acord amb el seu plantejament.
A Sabadell tenim motius més que suficients per reclamar una resposta contundent. Durant el 2025 es van registrar un total de 1.349 ocupacions. És cert que la dinàmica dels darrers anys ha permès evitar nombroses ocupacions, però això no ens pot fer perdre de vista la magnitud del problema. 1.349 ocupacions continuen sent una xifra extraordinàriament elevada i absolutament intolerable. No podem normalitzar que el dret a la propietat, la convivència veïnal i la tranquil·litat de les famílies quedin condicionats per l’actuació d’aquells que vulneren la llei.
El segon gran compromís és la seguretat. I aquí les dades també ens haurien de fer reflexionar. Segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l’Interior, Sabadell va registrar 2.657 infraccions penals durant el primer trimestre de 2026, un increment del 5,19% respecte del mateix període de l’any anterior. No són simples estadístiques: darrere de cada delicte hi ha persones, famílies i veïns que veuen afectada la seva llibertat i tranquil·litat.
La seguretat no és una qüestió ideològica, és un dret fonamental i una condició indispensable perquè una ciutat funcioni. Cal més presència policial, més autoritat, més mitjans i, sobretot, la voluntat política d’actuar sense complexos.
Els ciutadans de Sabadell no demanem res extraordinari. Volen poder sortir al carrer tranquils, tenir la certesa que casa nostra està protegida i saber que qui incompleix la llei n’assumeix les conseqüències.
Per això, dels compromisos escoltats em quedo amb una idea molt clara: la tolerància zero davant les ocupacions i una aposta decidida per la seguretat. I és que aquest és el plantejament de qualsevol persona que té un sentit liberal de la política: el dret a la propietat privada, el dret a la llibertat i el dret a la vida, entesa també com la protecció a la integritat física.
Sabadell necessita exactament això: deixar de resignar-se davant dels problemes i començar a donar-hi solucions.