Senyores, hi ha esperança

Després de les eleccions de mig mandat dels Estats Units, no només hi ha una esbandida de republicans, sinó que a més a més s’ha omplert el panorama de dones.
I no de dones làmpada o gerros decoratius, sinó 14 demòcrates, preparades, amb formació jurídica, mèdica i acadèmica. La majoria són expertes en gestió pública que han estat treballant des de fa anys en àmbits de la salut, l’educació, els drets civils i l’activisme comunitari. Governaran el país a partir del gener del 2027 gràcies als resultats electorals, i agafaran espais polítics que fa dos o cinc anys era totalment inimaginable. Sostres de vidre rebentats per una mobilització sense precedents de les votants. Per primera vegada s’ha fet història al país, la primera dona negra, Keisha Lance Bottoms, governarà un estat, el de Geòrgia. Deb Haaland serà la primera dona nativa americana que governa un estat en la història del país, el de Nou Mèxic. Gina Hinojosa es convertirà en la primera governadora llatina de Texas, un feu històricament republicà. I Amy Klobuchar serà la primera dona escollida governadora de Minnesota.
Les segueixen la primera dona escollida per governar Ohio, Amy Acton. La primera governadora de Tennessee, Marsha Blackburn, la de Michigan, Rhode Island, Arkansas, Oregon i Nou Hampshire. I també cinc senadores més, entre les quals hi ha la primera dona nativa americana, Peggy Flanagan, de Minnesota. O sigui, fins a 100 congressistes a la cambra baixa que espero i desitjo que revolucionin aquests espais polítics, tan republicans, tan masculinitzats, amb aquest sistema rònec i enquistat. I espero que aquesta esperança s’escampi com una taca d’oli i ens inundi també el nostre país d’esperança i que a les pròximes eleccions votem amb el cap, de dona.