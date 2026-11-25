Georgina Monge López, membre de la Crida per Sabadell
Segons les Nacions Unides, el 70% de les persones pobres del món són dones. Al mateix temps, les dades ens diuen que el 44,3% de les catalanes serien pobres si haguessin de viure només del seu salari (és a dir, si no visquessin amb altres persones que proveeixen ingressos a la llar), quan en el cas dels homes la taxa de pobresa en supòsit d’autonomia és la meitat (un 21,8%). Aquesta dada evidencia que moltes dones poden veure’s obligades a mantenir-se en situacions que no desitgen, com ara conviure amb la violència masclista, perquè marxar de la llar podria abocar-les a la pobresa.
Des del 2012, només a Catalunya, hi ha hagut 163 assassinats masclistes. D’acord amb l’enquesta sobre les violències masclistes a Catalunya, el 79,3% de les catalanes han viscut alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida i el 65,2% han patit alguna forma de violència sexual. Aquestes dades revelen fins a quin punt la violència masclista és una problemàtica estructural que afecta, ha afectat o afectarà la majoria de les dones, i davant la qual és urgent proposar mesures. Mesures que serveixin per prevenir-la, però també mesures per acompanyar aquelles dones que l’estiguin vivint.
Alhora, diversos estudis evidencien que la violència masclista empobreix les dones que la pateixen i esdevé un obstacle important per accedir al mercat laboral i mantenir-hi una trajectòria professional. De fet, segons les dades disponibles, la violència masclista en l’àmbit de la parella allunya del mercat de treball 7 de cada 10 dones que la pateixen.
Totes aquestes xifres ens demostren que cal acabar amb la pobresa femenina per garantir el dret a viure vides lliures de violència masclista. Les dones mai seran lliures mentre no tinguin prou diners per marxar de casa, un habitatge on anar o uns ingressos que els permetin sostenir-se a elles mateixes i les seves criatures. Massa sovint, les dones en situació de violència masclista es troben davant d’una disjuntiva profundament injusta: continuar convivint amb l’agressor o marxar i afrontar la precarietat, la pèrdua de l’habitatge, la dependència econòmica i, en molts casos, la pobresa. Per tant, és urgent combatre la pobresa femenina per contribuir a l’erradicació de les violències masclistes. No n’hi ha prou amb dir a les dones que trenquin el silenci i abandonin els seus agressors: cal garantir que, quan decideixin marxar, tinguin les condicions materials per poder-ho fer i per reconstruir les seves vides amb autonomia i dignitat.
Per això necessitem que des dels poders públics es promoguin mesures que assegurin els ingressos propis i l’autonomia econòmica de les dones. La mesura més radical i efectiva seria establir una renda bàsica universal, que garanteixi els ingressos individuals de les dones i ampliï el marge de decisió de les dones sobre les seves pròpies vides. Alhora, també calen prestacions econòmiques estables i suficients per a les dones en situació de violència, així com ajuts d’emergència per cobrir les seves necessitats bàsiques.
Garantir el dret a l’habitatge també és absolutament fonamental. Sense un sostre garantit, les dones difícilment podran abandonar les llars on conviuen amb els seus agressors. Però els actuals preus de lloguer i compra dels habitatges són tan desorbitats que acaben sent una forma de violència en si mateixos. Per això cal que des dels poders públics s’ampliï la xarxa d’allotjaments d’urgència i d’acollida per a les dones que pateixen violència masclista i les seves criatures. També és necessari crear alternatives residencials de mitjà i llarg termini que permetin passar de l’emergència a una vida independent. Una forma interessant seria reservar habitatge públic i establir mecanismes d’accés preferent a habitatge social per a dones que surten de situacions de violència, així com facilitar ajuts al lloguer per a aquestes dones.
No podem demanar a les dones que escullin la llibertat si l’alternativa que els oferim és la pobresa. Sortir de la violència no pot ser un privilegi reservat a les dones que tenen recursos econòmics, una xarxa familiar que les sosté o una feina que els permet mantenir-se. Ha de ser un dret garantit col·lectivament. I això requereix polítiques públiques redistributives, de serveis públics de qualitat en matèria de cures i dependència, de l’accés a un habitatge digne i d’una xarxa de protecció social que faci materialment possible l’autonomia de totes les dones. Per tot plegat, la lluita contra la pobresa femenina és també una lluita contra la violència masclista.