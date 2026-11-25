Sílvia Renom i Alba Torras, Membres d’ERC Sabadell
Aquest 25 de novembre, Dia Internacional contra les Violències Masclistes, arriba en plena campanya electoral de les eleccions espanyoles, en un context en què els drets de les dones i el futur de les polítiques feministes tornen a ser objecte de debat polític. Enguany, als Països Catalans, hem de lamentar onze feminicidis. Onze dones assassinades en una societat que encara no ha estat capaç de garantir-nos el dret a viure lliures de violències.
Els feminicidis són l’expressió més extrema d’una violència estructural que comença molt abans: amb el control disfressat d’amor, la humiliació, l’assetjament, la dependència econòmica o la vulneració de la llibertat sexual. Violències que travessen totes les generacions i tots els àmbits de la nostra vida.
Parlar de feminisme és també parlar de les condicions materials de vida de les dones. Com pot una dona sortir d’una situació de violència si no té accés a un habitatge? Com pot garantir la seva autonomia si viu en una situació de precarietat laboral? La independència econòmica és una condició indispensable per exercir plenament els nostres drets i llibertats.
A Sabadell, els serveis d’atenció especialitzada, les polítiques d’habitatge, la prevenció als centres educatius i l’urbanisme amb perspectiva de gènere són eines imprescindibles per avançar cap a una ciutat lliure de violències masclistes. Les institucions han de garantir que totes les dones, independentment del barri on visquin, del seu origen o de la seva situació econòmica, puguin exercir els seus drets.
Però aquesta responsabilitat va més enllà del municipalisme. Al Congrés dels Diputats també es decideix sobre els nostres drets sexuals i reproductius, les condicions laborals, les polítiques de cures i els recursos destinats a combatre les violències masclistes. Qüestions que tenen un impacte directe en el dia a dia de les dones sabadellenques.
Davant l’avenç dels discursos que qüestionen les polítiques d’igualtat, des d’Esquerra Republicana de Sabadell reivindiquem la necessitat de situar el feminisme al centre del debat polític. No n’hi ha prou amb reconèixer els drets sobre el paper: cal garantir els recursos i les polítiques públiques necessàries per fer-los efectius.
Els drets que les dones hem assolit avui tenim són fruit de dècades de lluita i organització col·lectiva. Defensar-los i continuar avançant és una responsabilitat que compartim des dels carrers de Sabadell fins a les institucions de l’Estat.
Perquè viure lliures de violències no és un privilegi. És un dret.