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Opinió

MAMAUBER

"I ara què tenim? Una generació de dives de disset anys que es pensen que ets la seva minyona mal pagada"

16 d’octubre de 2026

Això de ser mare mai ningú va dir que seria fàcil. Pensàvem que l’infern seria només quan les criatures tenien mesos; i que els plors, les febrades, les corredisses fins a la llar d’infants perquè arribàvem tard, mentre fèiem malabars empenyent amb una mà el cotxet i amb l’altra responent els correus... seria el pitjor que passaríem a la vida de mare. Però no! Com més gran és la criatura, les exigències són més grans. I la que em té més torturada és la de fer de taxi setmana sí, setmana també per portar-les a llocs per tal que compleixin somnis d’adolescents, com la necessitat suprema d’anar a concerts d’artistes de moda, sigui perquè només fan una gira de quatre dies a Barcelona o perquè és l’últim concert del disc o perquè es retiren per sempre més. I jo em pregunto: estem consentint massa les adolescents... o és que ens hem oblidat de posar límits a la nostra pròpia culpa matriarcal?

Hem passat anys aprenent a no cridar, a validar les emocions i a no traumatitzar-les. I ara què tenim? Una generació de dives de disset anys que es pensen que ets la seva minyona mal pagada i que li has de fer la cua virtual a les vuit del matí, gastar-te el sou en una entrada VIP Experience i, a sobre, fer de xofer d’anada i tornada a les tres de la matinada. I el que és pitjor de tot no és que elles ens ho demanin, sinó nosaltres, per voler ser diferents de les nostres mares, i fer-nos les guais i les empàtiques, accedim a tota aquesta servitud. Així que senyores, menys fer-nos les cools i més recordar que estimar-les també és ensenyar-los que el món no gira al voltant del seu melic ni del nostre cotxe a les tres de la matinada.

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