Race for Life: córrer per ajudar

Hi ha causes que mereixen el nostre compromís no només perquè són necessàries, sinó perquè ens recorden quina mena de societat volem ser. La lluita contra el càncer n’és una, i la cursa solidària Race for Life, organitzada per la Fundació Oncolliga de Sabadell, és una oportunitat per demostrar que, quan ens unim, podem fer molt més que caminar o córrer: podem ajudar a millorar la vida de moltes persones.
Sovint, quan parlem de càncer, pensem en la investigació, en els tractaments i en els avenços mèdics que permeten combatre la malaltia. I és evident que tot això és imprescindible. Però hi ha una altra realitat que no sempre rep prou atenció: el dia a dia de les persones que conviuen amb el càncer i de les seves famílies. Les dificultats emocionals, les preocupacions econòmiques, els desplaçaments, la necessitat de suport psicològic o jurídic i l’adaptació a una nova realitat són reptes que no desapareixen entre una visita mèdica i la següent.
És aquí on la Fundació Oncolliga de Sabadell fa una feina essencial. El seu compromís no se centra en la investigació, sinó a acompanyar les persones malaltes, principalment de càncer de mama, i els seus familiars, oferint-los serveis concrets que els ajuden a afrontar les dificultats quotidianes: suport psicològic, assessorament jurídic, transport, activitat física adaptada i molts altres recursos. És una tasca que posa les persones al centre i que ens recorda que cuidar també és una manera de lluitar contra la malaltia.
Per això, participar en la Race for Life és molt més que inscriure’s en una cursa. És fer visible una causa, contribuir a mantenir serveis imprescindibles i demostrar que el compromís ciutadà té un valor real. Cadascú hi pot aportar alguna cosa: corrent, caminant, col·laborant com a voluntari o fent una aportació solidària. No cal fer grans gestes individuals quan som capaços de sumar molts petits gestos col·lectius.
Una societat es defineix també per la manera com respon davant el patiment dels altres. Ser solidaris no consisteix únicament a sentir empatia, sinó a transformar-la en accions. Implica entendre que hi ha causes justes i necessàries que ens interpel·len a tots, encara que no ens afectin directament. Perquè el benestar col·lectiu no es construeix només amb paraules, sinó amb temps, esforç, generositat i compromís.
La Race for Life ens ofereix l’oportunitat de demostrar-ho. Cada pas compta, cada col·laboració suma i cada persona que s’hi implica contribueix a fer possible una comunitat més humana. Demà, dia 18 d’octubre, estem cridats a participar-hi.
Perquè, davant del càncer, no tot és qüestió de tractaments: també ho és de companyia, d’escolta i de suport. Ningú no hauria d’afrontar un moment tan difícil en soledat. I poques coses transmeten tanta esperança com saber que, al teu costat, hi ha persones disposades a ajudar-te i tot un poble bolcat a fer-te costat. Aquesta és la força de la solidaritat: que ningú no se senti sol quan més necessita sentir-se acompanyat.