Asria Mohamed: "El gran repte és trencar amb el desconeixement que hi ha"

L'Ajuntament de Sabadell ha organitzat, en el marc de Ciutats Defensores dels Drets Humans, diverses xerrades amb l'activista Asria Mohamed, periodista i defensora dels drets del poble sahrauí. Va visitar l'Institut sabadellenc Ferran Casablancas el passat 30 de setembre, per compartit la seva trajectòria i experiència amb l'alumnat, en una iniciativa per conscienciar als joves sobre la lluita per l'autodeterminació del Sàhara Occidental i la defensa de la igualtat de gènere en contexts de conflicte. També va visitar el 5 d'octubre el Programa Cases d'Oficis a Vapor Llonch. Hem pogut compartir una estona amb ella per parlar sobre les seves tasques en aquesta lluita.
L’activista explica que, malgrat residir a Oslo (Noruega), manté un fort compromís amb el poble sahrauí i visita sovint els camps on va créixer. Confessa que el contrast entre ambdós llocs li va provocar “un xoc d’alegria, de tristesa i de ràbia”. Aquesta presa de consciència l’ha motivat a difondre la realitat del Sàhara Occidental per combatre el desconeixement generalitzat del conflicte, fet que la fa sentir més vinculada que mai amb el seu poble.
Feina de conscienciació
Pel que fa al seu dia a dia al Comitè de suport del Sàhara Occidental a Noruega i els reptes als quals s’enfronten, assenyala que la seva activitat es desplega en quatre eixos principals: la divulgació mitjançant xerrades; la incidència política organitzant viatges als camps amb polítics noruecs; la pressió a empreses que fan negocis a les zones ocupades; i la invitació d’activistes per realitzar gires informatives a Noruega, els Estats Units i altres països. Afegeix que “el seu gran repte és trencar el desconeixement que hi ha arreu del món”.
Projectes sabadellencs com l’agermanament amb el Sàhara o entitats com el Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC), considera que juguen un paper fonamental com a forma de solidaritat pràctica, sincera i honesta, ja que ajuden a combatre el racisme i els conflictes mitjançant el coneixement mutu. Mohamed destaca que aquests vincles desperten curiositat sobre realitats poc conegudes i generen un compromís real amb la causa sahrauí, fent tangibles per als joves conceptes que serien llunyans. Així mateix, valora molt la implicació de Catalunya en la destinació de temps, recursos i diners per acompanyar el poble sahrauí en tot moment.
Sobre l’ús del periodisme i l’art per trencar el silenci mediàtic que denuncia que envolta el Sàhara, remarca que, “el conflicte és molt desconegut a l’exterior a causa del bloqueig mediàtic, l’expulsió de periodistes i la censura del règim marroquí, la qual cosa dificulta la sensiblització del públic i dels polítics”. Asria Mohamed explica, que en el seu projecte Jaimitna realitzaven formats periodístics i material artístic per connectar amb la gent, tot i que finalment assegura que els el van censurar.
Finalment, després de la seva xerrada i estada a Sabadell, vol transmetre als estudiants que, “tot i que et puguin prendre la terra, la casa o la família, ningú mai et podrà treure la teva pròpia veu, ni la capacitat de fer-la servir”.