Els instituts valoren la inversió en climatització: "Anem a cop de calor per any"

Les temperatures extremes a les aules són un problema que els centres educatius arrosseguen des de fa anys i que s’ha anat agreujant amb el pas dels cursos. Ventiladors, finestres obertes i mesures improvisades han estat algunes de les ‘solucions’ amb què les escoles han intentat fer front a les altes temperatures, però els seus responsables coincideixen que són insuficients. Amb la inclusió dels centres en el Pla Clima, s’obre la porta a actuacions estructurals, tot i que els equips directius encara esperen conèixer amb més detall què s’hi farà i quan.
Robert Velásquez, director de l’IES Miquel Crusafont, un dels 100 centres inclosos entre la llista prioritària de la Generalitat, valora que s’hagi avançat en la planificació de la climatització, però recorda que els ventiladors no resolen el problema de fons, només són un pedaç. “Els ventiladors remouen l’aire, no climatitzen”, assenyala. Segons explica, les primeres setmanes del curs han estat especialment dures i han hagut de recórrer a la ventilació creuada per intentar alleugerir la sensació de calor. “No és un mètode eficaç perquè ell soroll dificulta el desenvolupament de les classes, fins al punt que es pot sentir el que passa a les aules del costat”. De fet, admet que van a “cop de calor per any”, gairebé.
Una situació que no és nova. Gabriel Montserrat, director de l’Escola Industrial, també entre els centres prioritaris, narra que al seu centre fa anys que pateixen els efectes de les altes temperatures, especialment a partir del mes de maig. Amb 23 anys de trajectòria a aquest institut sabadellenc, pot confirmar de primera mà que el problema s’ha agreujat progressivament. “Hem instal·lat cortines i ventiladors amb el suport de l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA), unes mesures que no han estat suficients per garantir unes condicions de confort”.
Fa tres anys que van instal·lar termòstats i quantifiquen que el centre havia registrat temperatures superiors als 27 graus ja durant el mes d’abril. Davant d’aquest escenari, també han optat a obrir les finestres per afavorir la circulació de l’aire, una solució que té un abast limitat quan les temperatures exteriors també són elevades.
Per als responsables dels centres, la solució passa per una intervenció integral que permeti adaptar els edificis a les condicions climàtiques de l’actualitat. Velásquez apunta entre les necessitats pendents la renovació de les finestres i dels tancaments, una manca d’aïllament que també té conseqüències a l’hivern. “El cost quan posem la calefacció és molt més elevat perquè hi ha pèrdues a través de les finestres”. El director del Crusafont assenyala, a més, que el sistema de calefacció centralitzat no funciona de manera homogènia a totes les aules: les més pròximes a la caldera poden tenir un excés de calor mentre que el conjunt de l'equipament no aprofita l’energia de manera eficient. Per això, defensa que les renovacions haurien d’incloure millores en l’envolupant.
Pel que fa al responsable de l’Industrial, Montserrat també espera que el Pla Clima permeti actuar sobre l’aïllament i incorporar sistemes més sostenibles, com l’aerotèrmia. De moment, però, reconeix que no disposen de prou informació per saber quines mesures s’acabaran aplicant al seu centre, però es mostra molt optimista. Velásquez, per exemple, assegura que va conèixer les línies generals del programa a través dels mitjans de comunicació i de la web del Departament d’Educació, sense rebre informació concreta sobre les intervencions previstes al centre. Fins i tot, explica que quan va intentar obtenir més detalls anant direcatment a Serveis Territorials, tampoc no va trobar respostes clares.
Segons l’estimació del director de l'Industrial, les intervencions al seu centre podrien començar durant el primer trimestre del 2027, però subratlla que no té confirmació directa. “Jo crec que hi ha voluntat d’actuar, és una línia prevista fins al 2028, quan finalitza el mandat i sé que depèn en última instància de Presidència”. Així doncs, després d’anys d’aules massa caloroses, el repte és que el programa d'inversions es tradueixi en actuacions reals que garanteixin unes condicions de confort per a alumnat i professorat.