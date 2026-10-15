La climatització de les aules, una mesura per millorar el rendiment dels alumnes: "Pot incrementar un 20%"

La Generalitat de Catalunya va anunciar fa unes setmanes que cinc instituts de Sabadell formen part de la llista prioritària per ser climatitzats abans del 2028. Concretament, l'institut Miquel Crusafont, l'institut Escola Industrial, l'institut Vallès, l'institut Les Termes i l'institut Ribot i Serra seran els centres on s'iniciarà la instal·lació d'aires condicionats, aerotèrmies o ventilació mecànica, entre altres sistemes. De moment, sense data d'inici ni cap concreció sobre la manera com es farà. Actualment, alguns centres disposen de ventiladors a les aules, però la mesura és insuficient davant de les elevades temperatures entre maig i finals de setembre, principalment. “Hi ha aules que han assolit els 35 o 40 graus. A partir d’aquestes temperatures el ventilador escalfa l’espai, i no fa la seva tasca de refrigeració”, exposa Raúl Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT). “No climatitza. Remou l’aire calent i crea una falsa sensació de confort. Clarament, no és la solució recomanable”, agrega.
Actualment, alguns centres disposen de ventiladors a les aules, però la mesura és insuficient davant de les elevades temperatures entre maig i finals de setembre, principalment. “Hi ha aules que han assolit els 35 o 40 graus. A partir d’aquestes temperatures el ventilador escalfa l’espai, i no fa la seva tasca de refrigeració”, exposa Raúl Rodríguez, director general de la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (FEGICAT). “No climatitza. Remou l’aire calent i crea una falsa sensació de confort. Clarament, no és la solució recomanable”, agrega.
El director assenyala la necessitat de començar actuar aviat i defensa que “els alumnes no poden aguantar gaire estiu més amb aquestes temperatures”. Segons explica, baixar la temperatura de l’aula de 35 a 20 graus pot millorar un 20% la productivitat de l’alumnat. “Són dades oficials recolzades per estudis, no xifres per fer-ne demagògia”, remarca. “A part, s’ha demostrat que hi ha un increment de les absències quan les temperatures a les aules són massa elevades”, agrega. Tot i això, Rodríguez matisa que no comparteixen totes les decisions del Govern. En concret, qüestiona la mesura prevista per a gairebé 400 centres educatius catalans, que, de moment, només rebran ventiladors. “No és una solució viable”, assegura.
Un calendari ambiciós
Pel que fa al compromís de climatitzar un centenar de centres abans del 2028, Rodríguez considera que es tracta d’un objectiu ambiciós que només es podrà assolir amb una bona planificació i la implicació de diferents administracions. Per això, des de FEGICAT insisteixen en la necessitat de treballar amb consens i de tenir en compte "la capacitat real" del sector per assumir els projectes.
La instal·lació dels nous sistemes no només implica una qüestió d’execució, sinó també un repte energètic. “La climatització suposarà un increment de potència que molts centres no podran suportar”, alerta. Aquesta limitació podria alentir les actuacions, ja que caldrà comprovar les necessitats de cada edifici i determinar si les instal·lacions elèctriques existents poden assumir la nova demanda. Segons defensa, si es fa una planificació adequada per estudiar les necessitats de cada centre, l’objectiu pot ser viable, però caldrà temps i previsió. “És una data molt ambiciosa i hem de ser conscients de quines són les barreres, però, perquè es converteixi en una realitat, hem de començar a treballar ja”, conclou.