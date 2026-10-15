ARA A PORTADA

Detenen quatre homes per retenir una persona i abandonar-la a Sabadell després d'un tiroteig a Gavà

Sabadell

Han estat localitzats a Tarragona després d'un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra

  • Capó d'un cotxe de Mossos d'Esquadra
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 09:45
Actualitzat el 15 d’octubre de 2026 a les 09:51

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Tarragona quatre homes de 18, 21, 43 i 51 anys per la seva presumpta implicació en la retenció il·legal i l’agressió amb arma de foc a un home que va ser localitzat amb lesions greus a Sabadell. Segons han informat fonts policials, els arrestats haurien retingut la víctima i l’haurien introduït al maleter d’un vehicle. Posteriorment, l’home va ser abandonat a Sabadell amb ferides greus, presumptament causades per una arma de foc. Aquest dijous, els Mossos d’Esquadra han desplegat un dispositiu a Tarragona per localitzar els sospitosos, que han acabat detinguts. La investigació està en mans de la Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos, que va obrir diligències per aclarir les circumstàncies dels fets.

El succés es remunta a la tarda del 7 de setembre, quan els Mossos van rebre, cap a les set, l’avís d’uns trets a la urbanització de Ca n’Espinós, a Gavà. Les primeres informacions apuntaven que un motorista havia estat tirotejat des d’un vehicle. Els atacants haurien carregat el ferit en un cotxe i l’haurien abandonat poc després al barri de Ca n’Oriac. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, van trobar la motocicleta a terra i restes de sang. Mentre feien les gestions per identificar-ne el propietari, van rebre l’avís que l’home havia estat localitzat ferit a Sabadell i traslladat a un centre hospitalari. 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades