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Joan Mena (En Comú Podem): "Els impostos a Sabadell han de tenir en compte la situació econòmica de cada família"

Sabadell

El portaveu de Sabadell En Comú Podem assegura que els tributs han pujat un 24% en quatre anys i defensa que pagui més qui més té

  • Joan Mena, regidor del grup municipal Sabadell En Comú Podem -
Publicat el 15 d’octubre de 2026 a les 14:25
Actualitzat el 15 d’octubre de 2026 a les 14:27

El portaveu de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, critica que els impostos a Sabadell "no són justos". En un vídeo publicat a les xarxes socials, el portaveu assenyala que els tributs han augmentat un 24% en quatre anys i reclama una fiscalitat que tingui en compte la situació econòmica de cada família. “No és el mateix una persona que arriba a final de mes que una que té més de 10.000 euros al mes”, sosté. Mena defensa que una fiscalitat justa ha de ser progressiva i que, per tant, “ha de pagar més qui més té”. El portaveu considera que l’esforç econòmic que assumeix la ciutadania no pot ser independent dels seus ingressos i situa les desigualtats de renda al centre del debat sobre els impostos municipals.

En aquest sentit, reivindica els tributs com una eina per millorar la ciutat i no només com una qüestió de recaptació. “Els impostos no són un número en un Excel, sinó polítiques per transformar la ciutat”, afirma. Entre els àmbits en què considera que han de tenir un impacte directe, esmenta les escoles bressol públiques, el transport públic i la neteja dels carrers. Mena també defensa que la política fiscal ha de contribuir a lluitar contra el canvi climàtic, garantir uns bons serveis públics, combatre l’especulació immobiliària i corregir les desigualtats entre els barris de Sabadell.

Per això, Mena insisteix que els diners recaptats han de repercutir en el dia a dia dels veïns. “Els impostos que paguem han de tenir un retorn en millores dels serveis públics de la ciutat”, sosté. El portaveu conclou que el problema no és només l’import dels tributs, sinó que el sistema fiscal no sigui equitatiu i no tingui en compte la capacitat econòmica de cadascú.

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