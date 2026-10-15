ARA A PORTADA
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Sabadell La climatització de les aules, una mesura per millorar el rendiment dels alumnes: "Pot incrementar un 20%" Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell Els instituts valoren la inversió en climatització: "Anem a cop de calor per any" Sílvia Fernández Sequero
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Sabadell Dos dies sense llum a dos blocs de Sabadell després de detectar corrent elèctrica a l'aigua: "Som 40 famílies afectades" Marta Ordóñez
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Sabadell ERC reclama un pla integral per millorar la il·luminació de la ciutat Aleix Pujadas Carreras
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Sabadell Sabadell estrena un market vintage amb més de 3.000 peces de roba a partir de 9 euros Marta Ordóñez
Joan Mena (En Comú Podem): "Els impostos a Sabadell han de tenir en compte la situació econòmica de cada família"
Sabadell
El portaveu de Sabadell En Comú Podem assegura que els tributs han pujat un 24% en quatre anys i defensa que pagui més qui més té